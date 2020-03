Hyundai i20 N rolt spierenballen

Hyundai bereidt voor het eerst een volwaardige N-versie van de i20 voor, een auto die nu voor het eerst in camouflagekostuum in het openbaar is gesnapt.

In februari stelde Hyundai een tot op het kleinste moertje nieuwe generatie van de i20 aan de wereld voor. Die derde generatie van Hyundai's compacte hatchback oogt een stuk sportiever dan de uitgaande generatie en Hyundai is van mening dat een volwaardige N-versie prima bij de nieuwe i20 past. Het merk bevestigde middels een teaser al de komst van een dergelijke sportversie en nu is de i20 N voor het eerst in testkostuum op de openbare weg opgedoken.

Net als de N-versie van de i30 heeft Hyundai's N-divisie zich achter de schermen nadrukkelijk bemoeid met de ontwikkeling van de i20 N. Met de sportiefste versie van de nieuwe i20 richt Hyundai zijn vizier op auto's als de Ford Fiesta ST en Volkswagen Polo GTI, modellen die 200 pk via de voorwielen op de weg brengen. De i20 N krijgt een vergelijkbaar vermogen, maar het is nog even de vraag uit welke benzinemotor dit vermogen afkomstig zal zijn. De vernieuwde i30 komt beschikbaar met een nieuwe 1.5 T-GDI, een machine die 150 en 253 Nm levert. Het is niet ondenkbaar dat een krachtigere variant van deze 1.5 een plek krijgt in de i20 N, maar zeker weten doen we dat niet. Wél durven we met zekerheid te stellen dat de i20 N onder meer over een straffer onderstel, krachtigere remmerij, twee zichtbare uitlaatpijpen, sportief bumperwerk en een directere stuurinrichting komt te beschikken.