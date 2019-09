Hyundai i10 nu al als N-Line

Hyundai pakt groots uit tijdens de IAA van Frankfurt. Het merk neemt onder andere een elektrische racer, de 45 Concept én de volledig nieuwe i10 mee naar de Duitse show. Over die laatste is enkele weken na zijn onthulling al nieuws te melden. De nieuwe generatie i10 mag zich namelijk de vierde Hyundai noemen die met het N-Line-pakket beschikbaar komt.

De i10 maakt tijdens de IAA van Frankfurt kennis met de N-Line-uitvoering, een sportieve lijn die we al kennen van de i30 en Tucson. De i10 N-Line is leverbaar met de 1.0 T-GDi, de aan een handgeschakelde vijfbak gekoppelde 100 pk en 172 Nm sterke driecilinder die we al kennen van bijvoorbeeld de Picanto. De driepitter is in de i10 voorbehouden aan de N-Line-versie. Heb je met 84 pk voldoende pit? Bestel de i10 N-Line dan in combinatie met de atmosferische 1.2.

Vanbuiten is de i10 N-Line te herkennen aan zijn aangepaste bumpers en zijn gewijzigde grille met led-dagrijverlichting. De i10 staat op 16-inch lichtmetaal en uiteraard plakt Hyundai her en der een N-Line-badge. Achterop vinden we onder meer een diffuser om het sportieve imago van de uitvoering te benadrukken. De i10 N-Line is leverbaar met zes kleuren en daarbij is een contrasterend dak leverbaar. Vanbinnen monteert Hyundai een stuurwiel én een versnellingspook met N-logo. Daarbij kleedt Hyundai de boel aan met rode ringen rond de ventilatieroosters. De pedalen zijn van aluminium en Hyundai geeft de i10 N-Line verder een set sportstoelen mee.