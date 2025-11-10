De Hyundai i10 krijgt een nieuwe speciale uitvoering die nipt meer biedt dan de basisversie. Hij heet voluit Hyundai i10 Comfort Limited en kost een dikke €22.500.

De Hyundai i10 is er in diverse uitvoeringen. Het i10-feest begint in Nederland bij de Comfort-uitvoering waar je minimaal €21.495 voor betaalt. Daarboven staat de Comfort Smart die €22.495 kost. Voor wie ook die uitvoering niet genoeg spullen biedt, zijn er nog de Premium- en N Line-uitvoeringen. De Hyundai i10 krijgt er nu tijdelijk een nieuwe uitvoering bij: de Comfort Limited.

De Hyundai i10 Comfort Limited is gebaseerd op instapuitvoering Comfort. Hij onderscheidt zich volgens Hyundai middels zijn zwartgespoten grille in de voorbumper, een normaal optionele mica-lak en volwaardige reservewiel van de reguliere Comfort-uitvoering. Ook standaard - net als in de reguliere Comfort - is een infotainmentsysteem met navigatie en 8-inch display. Ook krijg je elektrisch verstelbare én verwarmbare buitenspiegels, parkeersensoren achter en een achteruitrijcamera. Losse opties zijn op deze variant niet verkrijgbaar en de tijdelijke uitvoering is er enkel al vierzitter.

De vanafprijs van de Hyundai i10 Comfort Limited bedraagt €22.690. Uiteraard heeft de i10 dan de bekende 63 pk sterke 1.0 driecilinder benzinemotor en een handbak. Liever een automaat? Kan ook, al moet je dan €24.190 meebrengen naar de Hyundani-dealer.