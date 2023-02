Vernieuwde Hyundai i10: vanaf €17.595

De vanafprijs van de Mitsubishi Space Star ging onlangs met €500 omhoog naar €16.490. Hoewel de Space Star daarmee nog altijd de goedkoopste nieuwe personenauto van Nederland is, kwam zijn instapprijs gevaarlijk dicht in de buurt bij die van de Hyundai i10, die voor €16.595 in de orderboeken staat. Of eigenlijk: stond. De Hyundai i10 werd gisteren namelijk subtiel gefacelift en nu zijn de nieuwe prijzen van de Hyundai i10 bekend. Wat blijkt? De vanafprijs van de Hyundai i10 neemt met €1.000 toe en daarmee wordt het prijsverschil tussen de goedkoopste nieuwe personenauto van Nederland en de Hyundai i10 weer groter.

De Hyundai i10 kost minimaal €17.595. Voor dat geld krijg je de Hyundai i10 i-Drive met 67 pk en 96 Nm sterke 1.0-driecilinder, een machine die in dat geval aan een handgeschakelde vijfbak is geknoopt. De standaarduitrusting van die instapversie is al best behoorlijk. Ja, je moet het met 14-inch stalen wielen doen, maar je krijgt wel standaard cruisecontrol, een snelheidsbegrenzer, een actieve rijbaanassistent, een noodremsysteem met voetgangersdetectie, een 4,2-inch display in het instrumentarium, een grootlichtassistent, elektrische ramen voor en een start-stopsysteem. Voor zaken als airco, mistlampen, elektrisch inklapbare buitenspiegels en mistlampen moet je bij de Comfort-uitvoering zijn, die minimaal €19.695 kost.

De Hyundai i10 is er verder in uitvoeringen als Comfort Smart en Premium en is er als vier- en als vijfzitter, met uitzondering van de i-Drive-uitvoering. Wil je een Hyundai i10 met een gerobotiseerde handbak? Dat kan ook! De i10 met die transmissie is alleen beschikbaar als Comfort en Comfort Smart en kost respectievelijk €21.995 en €23.095. De sportief uitgedoste N-Line-uitvoering is de enige uitvoering van de i10 die te krijgen is met de 100 pk en 172 Nm sterke 1.0 T-GDI, een geblazen 1.0-driecilinder. Voor die variant ben je €24.695 kwijt.

Prijzen Hyundai i10

Motor en variant Vermogen Transmissie Uitvoering Vanafprijs 1.0i 67 pk, 96 Nm Handbak, vijf versnellingen i-Drive € 17.595 1.0i 67 pk, 96 Nm Handbak, vijf versnellingen Comfort € 16.695 1.0i 67 pk, 96 Nm Handbak, vijf versnellingen Comfort Smart € 20.795 1.0i 67 pk, 96 Nm Handbak, vijf versnellingen Premium € 21.595 1.0i (vijfzitter) 67 pk, 96 Nm Handbak, vijf versnellingen Comfort € 20.695 1.0i (vijfzitter) 67 pk, 96 Nm Handbak, vijf versnellingen Comfort Smart € 21.795 1.0i (vijfzitter) 67 pk, 96 Nm Automaat, vijf versnellingen Comfort € 21.995 1.0i (vijfzitter) 67 pk, 96 Nm Automaat, vijf versnellingen Comfort Smart € 23.095 1.0 T-GDI (vijfzitter) 100 pk, 172 Nm Handbak, vijf versnellingen N Line € 24.695

De vernieuwde Hyundai i10 staat vanaf de zomer bij de Nederlandse dealers.