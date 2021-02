‘Apple investeert 3,6 miljard dollar in Kia’

Apple is naar verluidt van plan om 3,6 miljard dollar te investeren in Kia. Het zou ten goede moeten komen aan de productie van auto's voor Apple in de VS.

Dat beweert de Koreaanse nieuwswebsite DongA.com althans, zonder daarvoor bronnen op te geven. Beide bedrijven houden hun kaken vooralsnog stijf op elkaar. Volgens de Zuid-Koreanen tekenen Kia en Apple de deal, die omgerekend een waarde heeft van ruim € 3 miljard, definitief op 17 februari. De twee partijen gaan samenwerken om een elektrische auto voor Apple te bouwen, waarvoor Kia haar productiecapaciteit gaat benutten. De partijen mikken er naar verluidt op om in 2024 100.000 auto’s per jaar te bouwen, om die capaciteit later uit te breiden naar 400.000 stuks. Apple en de Hyundai Motor Group, waarvan Kia onderdeel is, wilden tegenover persbureau Reuters niet reageren op de berichtgeving.

Of het gerucht waar is of niet, moet omstreeks 17 februari blijken. Investeerders lijken er in ieder geval al op te vertrouwen, want de beurswaarde van Kia schoot met 14,5 procent omhoog naar omgerekend bijna € 80 per aandeel. Overigens is dit gerucht niet compleet uit de lucht gegrepen: de Hyundai Motor Group en Apple lijken al langer met elkaar te flirten. Eerder noemde men de Kia-fabriek in de Amerikaanse staat Georgia als de plek waar de Apple-auto straks mogelijk van de band kan rollen. Ook hebben bronnen binnen Apple gemeld dat het techbedrijf in 2024 haar eigen auto, die nu nog door het leven gaat als ‘Project Titan’, op de markt wil brengen. Al met al lijkt er dus iets in de lucht te hangen tussen de twee bedrijven, maar een definitieve aankondiging met meer gedetailleerde plannen laat nog eventjes op zich wachten.