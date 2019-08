Hyundai Elantra nu ook als plug-in hybride

De Chinese consument kan straks ook van de Hyundai Elantra een plug-in hybride variant bestellen. Opvallend daarbij: het model is niet zoals elders in de wereld grondig gefacelift.

De huidige generatie van de Elantra, die Hyundai in West-Europa niet levert, werd in 2015 gepresenteerd en ging vorig jaar voor de Noord-Amerikaanse markt grondig onder het mes. De auto kreeg een compleet nieuwe voor- en achterzijde aangemeten. In China gaat het model nog in zijn originele vorm door het leven, en dat gaat voorlopig ook niet veranderen. Wél krijgt de Chinese consument eerder nog dan de Noord-Amerikaanse, een nieuwe plug-in hybridevariant van de sedan.

Onder de kap van deze stekkerversie, die zich onder meer onderscheidt zijn aangepaste voorbumper en achterlichten met kleurloos glas van zijn reguliere benzinebroeders onderscheidt, ligt een turboloze 1.6 die volgens het Atkinson-principe loopt en 105 pk levert. Deze werkt samen met een elektromotor die 61 pk krachtig is. Komen die cjifers je bekend voor? Dat kan helemaal kloppen. De aandrijflijn is namelijk afkomstig van de Ioniq Plug-in. Een verschil: het accupakket van de Ioniq heeft een capaciteit van 8,9 kWh terwijl het elektrohart in deze Elantra een capaciteit heeft van 12,9 kWh. Volgens Hyundai moet de Elantra PHEV daarmee een elektrisch rijbereik van 85 kilometer (NEDC) kunnen halen. In tegenstelling tot bij de reguliere Elantra kan de achterbank in deze plug-in níet worden platgegooid.

In China heeft de Elantra plug-in een vanafprijs van grofweg € 25.250.