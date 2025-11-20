Maak kennis met de Hyundai Crater Concept. Dat is een studiemodel dat is volgehangen met accessoires en elementen om hem een lekker ruig voorkomen te geven. En dat is niet zonder reden.

De Hyundai Crater Concept is een studiemodel dat direct duidelijk maakt wat hij het liefst doet: door de bagger ploegen. De Crater Concept is volgehangen met attributen en accessoires die de showauto tijdens avonturen naast het asfalt goed zou moeten kunnen gebruiken. Het resultaat: een auto die oogt alsof zelfs de heetste lavastroom geen partij voor 'm is.

Geen studiemodel zonder interessante optische zaken. We zien een relatief compacte SUV-achtige met een dakrek en flinke wielen met een hexagonale invulling. Om de wielen is offroadrubber in de maat 33 inch gevouwen. Om de boel een fatsoenlijke plek te kunnen geven, heeft Hyundai zijn avonturier indrukwekkend ogende en hevig uitgeklopte wielkasten gegeven. De Hyundai heeft flinke, brede skidplates en beschikt zelfs over wat men in de Verenigde Staten limb risers noemt. Dat zijn kabels die tussen de motorkap en de bovenzijde van het dak zijn gespannen en die met name de voorruit moeten beschermen tegen zaken als laaghangende takken. Opmerkelijke details: een van de ingebouwde sleepogen leidt een dubbelleven als flesopener en de zijspiegels zijn uitneembaar en kunnen bijklussen als zaklantaarns. Nu we het toch over verlichting hebben: in de verstralers op het dak nemen we pixelwezentjes waar die ontsnapt lijken uit Space Invaders.

Minstens zo uitbundig is het interieur waar je middels een op traditionele wijze openslaand voorportier maar aan de achterzijde scharnierend achterportier toegang toe krijgt. Daarin tref je onder meer uiterst comfortabel ogende stoelen en een minimalistisch dashboard aan dat misschien nog wel het meeste lijkt op een uit de kluiten gewassen JBL-speaker. Minstens zo opmerkelijk is de wijze waarop de middentunnel is vormgegeven. Fraai kijkvoer dus. Meer interessante details zijn de retro aandoende vierkante informatieclusters centraal bovenin het dashboard en het headup-display met ogenschijnlijk drie projectievensters.

De Dune Gold Matte gespoten Hyundai Crater Concept beschikt over rijmodi als Snow, Sand en Mud en moet dankzij systemen als Trailer Brake Control en Downhill Brake Control naast het asfalt daadwerkelijk wat kunnen, al deelt Hyundai geen gegevens over de aandrijflijn. Dat lijkt dan ook niet belangrijk te zijn.

Blikt Hyundai met deze Crater Concept vooruit op een volledig nieuwe SUV? Dat zou kunnen. Als we alle accessoires wegdenken zien we een model dat we van Hyundai nog helemaal niet kennen. Het valt niet uit te sluiten dat Hyundai er een hint mee geeft naar wat komen gaat. Zelf zegt het dat het studiemodel vooral dient om te laten zien wat er in de toekomst allemaal mogelijk zou kunnen zijn met zijn XRT-modellen. Van de Ioniq 5 en de hier niet leverbare Santa Cruz en Palisade bestaan ruig uitgedoste XRT-versies. In Nederland kennen we die niet en dus vrezen we dat het gros van Hyundais creativiteit die hier tentoon wordt gespreid aan Nederlandse neus voorbijgaat.