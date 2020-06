Hyundai belicht details nieuwe Santa Fe plug-in

Begin deze maand trok Hyundai het doek van de nieuwe Santa Fe. Hoewel de auto in grote lijnen nog op de huidige Santa Fe lijkt, is er vooral op technisch vlak wel degelijk sprake van een nieuwe generatie. De SUV staat namelijk op een nieuw platform en wordt, zoals we bij de onthulling hoorden, leverbaar met deels elektrische aandrijflijnen.

Hyundai laat weten dat een nieuwe 1.6 T-GDi 'Smartstream'-benzinemotor de basis vormt voor zowel de hybride als de plug-in hybride Santa Fe. Bij de hybride variant wordt deze benzinemotor bijgestaan door een 60 pk sterke elektromotor, die zijn kracht uit een 1,49 kWh accu haalt. Het gecombineerde vermogen komt uit op 230 pk en de hybride Santa Fe wordt zowel met twee- als vierwielaandrijving leverbaar. De plug-in maakt gebruik van dezelfde vernieuwde 1.6 in combinatie met een 90 pk sterke elektromotor, die is gekoppeld aan een 13,8 kWh accupakket. Het systeemvermogen van de plug-in bedraagt 265 pk en deze wordt enkel met vierwielaandrijving leverbaar. In beide gevallen gebeurt het schakelen door middel van een nieuwe zestraps automaat. Prestatiecijfers worden nog niet opgegeven.

Ook komt er een vernieuwde variant van de 2.2-dieselmotor, momenteel nog de enige motorkeuze hier in Nederland. Die draagt voortaan ook de naam Smartstream. Het blok is door gebruik van aluminium 19,5 kilo lichter dan voorheen en is op diverse punten verbeterd. Het levert volgens Hyundai een brandstofbesparing van 3 procent op ten opzichte van de huidige variant. Daarbij wordt de diesel voortaan gekoppeld aan een nieuwe achttraps automaat, één verzet meer dan nu.

De nieuwe Santa Fe staat in september als hybride in de Nederlandse showrooms, zo laat Hyundai Nederland weten aan AutoWeek. De plug-in hybride volgt in februari volgend jaar. Uitgebreidere informatie, zoals het volledig elektrisch bereik, de prestaties en uiteraard ook het prijskaartje, volgt later. De prijzen worden ongetwijfeld een stuk gunstiger dan bij de afzwaaiende Santa Fe, die enkel als de hard door de bpm geraakte diesel leverbaar was.