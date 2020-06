Facelift Friday: Hyundai Santa Fe

In de rubriek Facelift Friday zetten we van een bepaald model het origineel en de gefacelifte versie naast elkaar, waarna we de eenvoudige vraag stellen: welke is mooier?

Een facelift volgt meestal middenin de carrière van een model. In de meeste is het na een jaar of drie, vier tijd voor een update, die zoals deze rubriek laat zien van allerlei aard kan zijn. Soms houdt men het bij wat updates aan het infotainmentsysteem en een nieuwe indeling voor de koplampen, terwijl andere keren een compleet nieuw front wordt aangevoerd. Ook nieuwe motoren horen erbij. Wat zelden tot nooit verandert is het platform, dat zelfs bij complete modelwissels geregeld bij het oude blijft.

Daarmee is de facelift van de Hyundai Santa Fe om meerdere redenen bijzonder. Allereerst is er de timing. De huidige, vierde generatie van de Santa Fe werd in 2018 gepresenteerd en is dus nog nagelnieuw. Bovendien spreekt Hyundai van een ‘geheel nieuw, derde-generatie-platform’. Kennelijk is er dus stevig aan de technische basis van deze grote (Europa) tot middelgrote (VS) SUV gesleuteld.

Alle details lees je hier, want vandaag richten we ons als vanouds op de uiterlijkheden. Dat zijn er gelukkig ook genoeg. De achterlichten werden optisch met elkaar verbonden, de achterbumper is nieuw en de meegespoten wielkastverbreders zijn net een tikje breder dan voorheen.

Het grootste nieuws is ook bij deze bijzondere facelift vooraan te vinden. Hyundai gaat voor de ‘compleet andere neus’-aanpak, maar behoudt wel de opbouw uit twee lagen. De dagrijlampen bovenaan worden echter losgeweekt van de grille. Die krijgt een andere vorm en smelt in plaats daarvan samen met de eigenlijke koplampunits. Die werden voorheen op een bijzonder lage plek gemonteerd, maar schuiven nu iets naar boven op. Heel apart is ook de opzet van de dagrijlampen, die door hun doorlopende T-vorm ogen alsof ze achter de bumper vrolijk doorgaan met schijnen.



Is de stevig vernieuwde Santa Fe hiermee begerenswaardiger dan z’n kortlopende voorganger? We horen het graag!