Hyundai Staria wordt extravagante personenbus

In 2020 kregen we van onze spionagefotograaf een bijzondere set foto's voorgeschoteld. Op die platen was een ingepakte personenbus te zien die een wel heel opmerkelijk design lijkt te krijgen. We vermoedden al dat dat het om een Hyundai ging en nu kondigt dat merk zélf de komst van zijn uitgesproken ruimtereus aan. We heten welkom: de Staria.

Hyundai omschrijft de Staria als een MPV met futuristisch design. Daar lijkt geen woord aan gelogen. De kolos heeft een zeer vlak aflopende neus waarbij de motorkap en voorruit net als bij MPV's van de oude stempel min of meer in elkaar overlopen. De Koreaan krijgt een dunne strook led-dagrijverlichting die over de complete breedte van het front loopt. Net als bij de Bayon, Kona en Santa Fe vinden we de daadwerkelijke koplampen er een verdieping onder. De Staria zorgt voor connotaties met een ruimteschip en daarmee lijken we terug bij af. Werden MPV's in het prille begin immers niet aangeduid als 'ruimtewagen'?

Reken er overigens niet op dat alle Staria's zo riant zijn uitgevoerd. Het betreft op deze fotoreeks een Premium-uitvoering. Kijken we naar het huidige gamma van Hyundai, dan komen we daar - buiten Nederland - de Starex tegen. De actuele Starex is in feite een meermaals gefacelifte H300, dezelfde generatie die in 2007 werd gepresenteerd en ook in Nederland leverbaar was. Van de Starex bestaan al zeer rijk uitgeruste versies die gericht zijn op personenvervoer. De Staria Premium die Hyundai op deze teaserplaten laat zien, blikt ongetwijfeld vooruit op luxe uitvoeringen van de nieuwe Starex/H300. We verwachten niet dat de opvolger van de huidige Starex naar Nederland komt. Hyundai benadrukt in ieder geval dat de Staria Premium in 'een beperkt aantal markten' zal worden verkocht. Toch jammer, de Staria belooft namelijk een uiterst bijzondere verschijning te worden.