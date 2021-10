Hyundai Staria Kinder is eigenwijze schoolbus

In september bespraken we de alleen op de Australische markt gebrachte, kaler dan het schedeldak van Humberto Tan en beduidend minder glimmend uitgevoerde Hyundai Staria Load, een bestelversie van personenbus Staria. De Hyundai Staria Kinder in dit artikel is zoals de toevoeging aan zijn modelnaam waarschijnlijk al weggeeft een schoolbus op basis van diezelfde Staria. Het betreft een bedrijfswagen van Hyundai die met zijn Robocop-achtige front minstens zo eigenwijs is vormgegeven als de kinderen die dit busje in Zuid-Korea van A naar B gaat brengen. Heeft dit artikel voor de Nederlandse markt dan ook maar enige vorm van relevantie? Welnee, maar voor de liefhebber van wat er zich elders in de wereld op autogebied afspeelt en voor wie de Staria net als wij wel kunnen waarderen biedt het hopelijk interessant lees- en kijkvoer.

De Hyundai Staria is er als personenversie met zeven en elf zitplaatsen. De Staria Kinder die je op deze foto's ziet, kan 11 of maar liefst 15 schoolgangertjes kwijt. Hyundai houdt rekening met het beperkte formaat van de hoofdpassagiers van de Staria Kinder en geeft elke zitplek in hoogte verstelbare gordels. Hyundai stopt de schoolbus-Staria daarnaast vol met vrijwel alle veiligheidssystemen die het in de bus kan leveren. Zo heeft de Staria Kinder Fordward Collision Prevention Assist, Lane Departure Prevention Assist, Lane Keeping Assist en Rear Cross Collision Prevention Assist.

De Hyundai Staria Kinder heeft standaard onder meer een dubbele set waarschuwingslampen op het dak, evenals een uitklapbaar waarschuwingsbord om het overige verkeer tijdens het in- en uitstappen van de passagiers op de aanwezigheid van zijn waardevolle lading te attenderen. De Staria Kinder Load heeft in alle gevallen een 3.5 V6 onder de kap die naast benzine ook lpg lust. De 11-zits Staria Kinder kost in Zuid-Korea omgerekend €25.150. Voor de variant met 15 zitplekken vraagt Hyundai €27.050.