Hyundai test nieuwe personenbus!

Even terugspoelen. Hyundai lanceerde in 1999 de eerste reeks van de Starex, een bestelbus waar ook personenversies van beschikbaar waren. In Nederland stond -ie H200 in de prijslijst. In 2007 werd opvolger H300 gepresenteerd, de tweede generastie die anno 2020 nog altijd nieuw te koop is, zij het niet meer in Nederland. De H300, die in andere markten namen heeft als (Grand) Starex, Starex Royale, H1, iMax en i800, werd door de jaren heen diverse keren gefacelift. De bijpuntsessie die in 2018 werd doorgevoerd, gaf de bus opeens een veel moderner voorkomen. Toch kon ook die upgrade niet meer verbloemen dat de praktische Koreaan inmiddels 13 jaar op de markt is. Op een serie spionageplaten is te zien dat Hyundai eindelijk een van top tot teen herziene opvolger in de pijplijn heeft zitten.

De personenbus op deze foto's is nog rijkelijk beplakt met camouflagemateriaal, maar er zijn toch al wat interessante details waarneembaar. Zo krijgt de opvolger van de H300 een sterker aflopende snuit en wordt die voorkant voorzien van een over nagenoeg de gehele breedte van het front lopende grille. Nabij de grille is al iets van de koplampen te zien en dat doet vermoeden dat de H300-opvolger net als de Sante Fe en de nieuwe Tucson verlichting krijgt die over twee verdiepingen is verdeeld. Opvallend is ook de grotere ruitpartij. In de voorportieren verwerkt Hyundai ramen die verder omlaag in de koets duiken dan op de huidige versie van de H300. De rest van de koets is volgens bekend recept vormgegeven, en dat betekent dat de H300/Starex straks wederom een vooral praktische en met schuifdeuren uitgeruste bus is die veel laadruimte moet bieden. Over het interieur valt nog weinig te zeggen. Wel lijkt onomstotelijk vast te staan dat de bus een dashboard krijgt met een groot verticaal georiënteerd display in de middenconsole.