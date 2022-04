Hyundai Staria Lounge Camper: excentriek overnachten

Hyundai heeft twee nieuwe varianten van zijn meest excentrieke ruimtereus gepresenteerd. We maken kennis met de Staria Lounge en Staria Lounge Camper. In die laatste kun je met het grootste gemak een paar dagen doorbrengen.

De fervente bezoeker van AutoWeek.nl is ongetwijfeld op de hoogte van het bestaan van de Hyundai Staria, een personenbus met een eigenwijs front met daarin opvallende verlichting. Van de bus - die in diverse markten geldt als opvolger van de H300/Starex - bestaat inmiddels ook een bestelversie en een speciale kindervariant. Die laatste is doet in Zuid-Korea dienst als schoolbus. Vandaag maken we kennis met twee nieuwe Staria-versies: de Lounge en de Lounge Camper.

De Staria Lounge is een versie die zich het best laat omschrijven als de VIP-variant, een versie met een verhoogd dak met daarin onder meer een groot lichtgevend paneel en uitstroomopeningen van de klimaatregeling. De Lounge heeft automatisch uitschuifbare treeplanken en een tweede zitrij die bestaat uit luxueus ogende fauteuils die in een privéjet niet zouden misstaan. Passagiers in de Staria Lounge worden onder meer getrakteerd op een multifunctioneel meubelstukje dat tussen de twee zitrijen te verschuiven valt. Achter de Staria Lounge vinden we een achterbank waar drie mensen op kunnen plaatsnemen. Vanbuiten herken je de Lounge natuurlijk aan zijn verhoogde dak, maar ook aan de opvallend vormgegeven 18-inch lichtmetalen wielen. Meer verwennerij komt in de vorm van een 25-inch groot display waar je je smartphone mee kunt verbinden.

De tweede nieuwe Staria-variant is de Lounge Camper. Zoals zijn naam al aangeeft, is dit een kampeerautovariant, compleet met hefdak, keukenblokje en allerhande slimme opbergplekken. Hyundai voorziet de Staria Lounge Camper van een uitschuifbaar luifel, twee watertanks, stroomaansluitingen, een verschuifbare tafel, een koelkast en natuurlijk een bed waarop minstens twee personen kunnen slapen.

De Staria is in Nederland niet leverbaar, maar staat wel in Duitsland op de verkooplijsten.

Op jacht naar informatie over kampeerauto's in de vorm van nieuws én tests? Met AutoWeek Campers blijf je volledig op de hoogte van het nieuwe en gebruikte camperaanbod en alles wat een camper te bieden heeft.