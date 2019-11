Hoofdkantoor Hyundai wordt hoogste gebouw Zuid-Korea

Hyundai mag een nieuw hoofdkantoor gaan bouwen na een jarenlange en ietwat controversiële aanloop. Het wordt niet zomaar een kantoorgebouw, want het wordt meteen ook de hoogste toren in heel Zuid-Korea. Als het allemaal volgens plan gaat verlopen tenminste, want dat is nog redelijk onzeker.

In het Gangnam-district van de Zuid-Koreaanse hoofdstad moet de maar liefst 569 meter hoge wolkenkrabber verrijzen, zo meldt Reuters. Daarmee torent het gebouw boven alle bebouwing uit. Het nieuwe hoofdkantoor van Hyundai Motor Group wordt zelfs zó hoog, dat de Zuid-Koreaanse luchtmacht een paar jaar geleden nog protest aantekende. Het bouwwerk zou hun radars beïnvloeden.

Dat is niet de enige tegenslag die Hyundai te verwerken kreeg. Het moest namelijk diep in de buidel tasten voor het stuk grond waar het gebouw komt en dat leidde tot een zeer kostbare biedingsoorlog tegen Samsung. Uiteindelijk kocht Hyundai het voor maar liefst 10 miljard dollar. De absurde (en veel te hoge) prijs leidde ertoe dat de aandelen van Hyundai achteruit holden.

Nog altijd is het niet helemaal in kannen en kruiken en kan Hyundai door aandeelhouders, de Zuid-Koreaanse luchtmacht en beleggingsfondsen nog vaker op de vingers getikt gaan worden, maar het mag in ieder geval eindelijk beginnen aan de bouw. Of de beoogde 569 meter haalbaar is, moet de tijd leren. Het doel is in ieder geval om er 18.000 werknemers in onder te brengen als het eenmaal af is. Die werken onder andere voor de merken Hyundai en Kia, maar ook voor andere ondernemingen die onder de Hyundai Motor Group vallen.