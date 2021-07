Honda's nieuwste miljonairs

Geld maakt niet gelukkig, maar grote verkoopaantallen stellen autofabrikanten wél tevreden. Eerder dit jaar meldde Honda trots dat het van de N-Box sinds 2011 verspreid over twee generaties maar liefst 2 miljoen exemplaren heeft verkocht. Er zijn nu meer bij ons onbekende Honda's die een zescijferig verkoopaantal hebben behaald. De eerste is eigenlijk geen model, maar een modelfamilie.

We hebben het over de complete N-familie van Honda waarvan de reeds genoemde N-Box deel uitmaakt. De in 2011 gepresenteerde N-Box was namelijk de eerste van een reeks kei-cars die het merk aan het N-label zou hangen. De N-familie bestaat behalve uit de N-Box uit de N-WGN, de N-Van en de N-One. De N-Box is een zogenoemde 'tallboy'-kei-car, een opvallend hoekige en vooral erg hoge stadsauto die zoveel mogelijk interieurruimte moet bieden. De N-Van is in feite de bedrijfswagen van de familie. De N-One is een meer kleine hatchback met een uiterlijk dat doorspekt is met verwijzingen naar klassiekers zoals de N360. De N-WGN is het praktischer en hoekiger vormgegeven broertje van de N-One.

De N-One kwam een jaar na de N-Box - wiens verkoopmijlpaal we al eens afzonderlijk behandelden - op de markt en inmiddels rijdt de tweede generatie al even in Japan rond. Verspreid over twee generaties heeft Honda er sinds 2012 in totaal 265.728 exemplaren van verkocht. De N-WGN kwam de N-familie in 2013 versterken, die een jaar later gezelschap kreeg van een N-model met een aflopende daklijn en de bijzondere naam N-Box Slash. In februari 2015 was de N-reeks in zijn geheel al goed voor 1 miljoen verkochte exemplaren. In 2017 werd de N-Box, veruit het meest succesvolle lid van de N-familie, aan een tweede generatie geholpen. De N-Van werd pas in 2018 geïntroduceerd. De N-One werd vorig jaar vervangen door een compleet nieuw model, de tweede generatie N-WGN werd een jaar eerder gepresenteerd.

Freed

Het tweede miljonairsfeest wordt bij Honda gevierd door de Freed, een hier onbekende compacte MPV waarvan de eerste generatie in 2008 op de markt kwam. De Freed is een zoveelste model van Honda dat zijn techniek ontleent aan de in Japan Fit geheten Jazz. De Freed kun je min of meer zien als de ruimere, meer MPV-achtige broer van de Jazz . Die is dan ook altijd uitgerust met twee schuifdeuren in plaats van reguliere achterportieren. De tweede generatie Freed werd in 2016 geïntroduceerd en onderging in 2019 een facelift. In 2012 had de Freed zijn beste verkoopjaar, toen verlieten wereldwijd 106.316 stuks de showroom. Wereldwijd inderdaad. In tegenstelling tot de kei-cars van de N-familie wordt de Freed ook in diverse Aziatische landen verkocht. De tweede generatie Freed scoorde in zijn eerste volle verkoopjaar, 2017, zijn beste resultaten. Toen werden er 104.405 exemplaren verkocht.