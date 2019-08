Honda Freed onder het mes

Het is 2008 als Honda de eerste generatie van de Freed naar voren schuift, een compacte MPV die net als momenteel het geval is zeer sterk op techniek van de Jazz leunt. Het huidige in 2016 gepresenteerde model meet 4,27 in de lengte, is 1,71 meter hoog en 1,70 meter breed. De compacte SUV, die zowel met twee als met drie zitrijen te krijgen is, gaat nu onder het mes.

De verschillen tussen het bijgewerkte en het drie jaar geleden gepresenteerde origineel zijn overigens niet enorm. De auto krijgt een nieuwe voorbumper en een herziene grille waarbij het bovenste deel bij de reguliere versies voorzien is van een strook in carrosseriekleur gespoten kunststof. Een nieuwe , semi-stoere crossversie, de Crosstar, krijgt daarbij een afwijkende snuit. Honda geeft de Freed verder een dosis nieuwe veiligheidssystemen, waaronder een systeem dat voorkomt dat de auto in z'n achteruit ergens tegenaan botst. Het optionele Honda Sensing-pakket bevat verder onder meer verkeersbordherkenning, adaptieve cruise control, actieve lane-assist en een noodremsysteem.

Honda levert de Freed in alle gevallen met een 1,5-liter grote i-Vtec-viercilinder, een motor die ook in de hybrideversie van de Freed ligt. Aan de aandrijflijn is verder niet gesleuteld.