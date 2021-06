Honda N-Box is opvallende multimiljonair

In de Nederland is de Jazz de hoogst in de verkooplijsten genoteerde Honda en in de Verenigde Staten lokt Honda met achtereenvolgens de CR-V en Accord enorme aantallen naar zijn dealers. In Japan is een slechts bij de liefhebber van markante automobiele verschijningen bekend model Honda's absolute succesnummer. De Honda N-Box is sinds 2015 onafgebroken de populairste kei-car van het land. De veelzijdige blokkendoos behaalt nu een wel heel indrukwekkende mijlpaal.

Honda heeft namelijk de 2 miljoenste N-Box verkocht. Sterker nog, de verkoopteller van de kei-car staat al op 2.003.130 stuks. De N-Box is een van Honda's kei-cars die aan de N-familie zijn gehangen. Honda's N-modellijn bestaat uit de N-One (foto 10), de N-WGN (foto 12), de N-Van (foto 13) en de N-Box waarmee het N-feestje in 2011 begon. De modellijn van de N-Box-lijn zelf bestaat overigens ook nog uit de N-Box Slash (foto 11). De Slash is de extra eigenwijze versie met een lager dak, al is er van de huidige tweede N-Box nog geen Slash-versie. De Honda N-Box werd eind 2011 geïntroduceerd en was direct een succes. In zijn eerste volle verkoopjaar gingen er 211.155 exemplaren van over de Japanse toonbank en daarmee was het direct de op een na populairste kei-car van Japan. In 2013 nestelde de N-Box zich op de kei-car troon met 234.994 verkochte exemplaren. Helaas voor Honda verloor de N-Box zijn kei-car troon in 2014 toen de verkopen daalden naar net geen 180.000 stuks. Vanaf 2015 is de N-Box echter de populairste kei-car van Japan. Vorig jaar wist Honda zelfs nog 195.984 klanten tot aanschaf van een N-Box te overtuigen en in de eerste vijf maanden van dit jaar zijn er al ruim 93.000 exemplaren van verkocht.

De N-Box werd in 2017 aan zijn huidige tweede generatie geholpen. Die tweede N-Box werd in november vorig jaar subtiel gemoderniseerd. De N-WGN is op een haar na 3,4 meter lang en valt daardoor, geholpen door de 658 cc grote geblazen en turboloze driecilindertjes waarmee de N-Box leverbaar is, in de kei-carcategorie van de Japanse automarkt. Kei-cars profiteren in Japan van fiscaal aantrekkelijkere tarieven dan auto's in hogere segmenten, maar moeten wel aan bepaalde eisen op het gebied van formaat en motorisering voldoen. De Honda N-Box heeft in Japan een vanafprijs van omgerekend €10.740. De N-Box is zowel met voorwielaandrijving als met vierwielaandrijving te krijgen. In de meeste gevallen heeft de N-Box een cvt aan boord, al is de iets sportiever uitgedoste RS-versie voorzien van een handgeschakelde zesbak. Daarnaast is de N-Box naast in reguliere vorm ook als pittiger vormgegeven Custom te krijgen.