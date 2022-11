Honda ZR-V e:HEV krijgt hybride aandrijflijn van Civic

De aanloop naar de Europese introductie van de nieuwe Honda ZR-V is een lange. We weten nu in ieder geval meer over de hybride aandrijflijn van Honda's nieuwe SUV. Die is namelijk identiek aan die van de hybride Civic e:HEV.

Honda heeft in korte tijd een arsenaal aan nieuwe modellen gepresenteerd. In de Verenigde Staten lanceerde het merk onlangs de volledig nieuwe Accord en CR-V en ook de hier onbekende Pilot werd er aan een nieuwe generatie geholpen. Niet lang daarvoor toverde Honda de HR-V voor de Amerikaanse consument uit de hoge hoed. Die Amerikaanse HR-V heeft niets te maken met onze HR-V, maar komt wél naar Nederland. In 2023 brengt Honda die nieuwe SUV namelijk als ZR-V in Europa op de markt. Die Honda ZR-V is nu in detail belicht voor de Japanse markt, met als gevolg dat we nu ook meer weten over de aandrijflijn waarmee de Honda ZR-V in Nederland op de markt komt.

De Honda ZR-V komt in thuisland Japan met een 178 pk en 240 Nm sterke 1.5 turbomotor op de markt, maar die machine ga je in Nederland niet in de ZR-V aantreffen. Honda introduceert op de Europese markt namelijk nog enkel nieuwe hybride of volledig elektrische auto's. De ZR-V komt alleen als hybride Honda ZR-V e:HEV op de Nederlandse markt. Het was nog even de vraag of die auto de ruim 200 pk sterke hybride aandrijflijn van de hybride versie van de nieuwe Honda CR-V zou krijgen, of de iets minder krachtige van de Civic e:HEV. Het blijkt die laatste te zijn.

Dat betekent dat de er in de snuit van de Honda ZR-V een 2.0 viercilinder ligt 141 pk en 182 Nm opwekt. Die benzinemotor werkt samen met een tweetal elektromotoren die het systeemvermogen op 184 pk en 315 Nm brengen. Schakelen gaat met een CVT-transmissie. In Japan is de hybride Honda ZR-V e:HEV er met voorwielaandrijving en met vierwielaandrijving.

In 2023 komt de Honda ZR-V e:HEV op de Europese markt. De auto is nog altijd niet in detail in voor de Europese markt bestemde vorm gepresenteerd.