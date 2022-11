Nieuwe Honda Pilot: SUV boven CR-V

In Nederland is de CR-V de grootste SUV van Honda, maar aan de andere kant van de grote plas is dat de Pilot. De Pilot is een SUV met drie zitrijen die voor Honda maar niet voor elkaar krijgt wat het voor ogen heeft. Vorig jaar verkocht Honda 143.000 Pilots. Een hele vloot, maar de concurrenten van de Pilot zijn er stukken populairder. Zo ging de Ford Explorer er vorig jaar 220.000 keer over de balie en schopte de Toyota Highlander het zelfs tot 264.000 verkochte exemplaren. De nieuwe Honda Pilot moet de Amerikaanse SUV-harten sneller laten kloppen.

Om te beginnen is de nieuwe Honda Pilot een maatje groter dan het model dat hij vervangt. De auto is 5,08 meter lang en wint het daarmee met 14 centimeter van zijn 4,94 meter lange voorganger. De wielbasis neemt eveneens toe, en wel met 7 centimeter tot 2,89 meter. De uitgaande generatie Honda Pilot debuteerde in 2015 en ging in 2018 onder het mes. Ten opzichte van dat model heeft de nieuwe Pilot een heel ander karakter gekregen. Waar Honda met de Pilot die straks verdwijnt een relatief chic ogende SUV heeft neergezet, grijpt het met de nieuwe Pilot terug op het hoekigere design van de Pilot die het voor 2015 verkocht. Dat is natuurlijk niet zomaar, Honda hoopt met het bonkige ontwerp de klant voor zich te kunnen winnen die de rondere Pilot laat staan voor hoekigere alternatieven van andere merken. De TrailSport is een nieuwe uitvoering voor de Pilot, die daarmee een tandje ruiger wordt. Die versie heeft all-terrainbanden, een ander onderstel en beschermplaten voor het oliecarter en de bodem van de auto. Overigens doet de achterzijde van de nieuwe Pilot ons enigszins denken aan die van de Ford Everest, maar dat kan aan ons liggen.

Op de motorenlijst parkeert Honda vooralsnog maar één krachtbron, maar dat is wel direct een volledig nieuwe. De Honda Pilot krijgt namelijk een nieuwe 3.5 V6, een zescilinder die 289 pk en 355 Nm op de been brengt. Schakelen gaat middels een tientraps automaat. Vanbinnen is de nieuwe Pilot helemaal 'Honda 2022' en dat betekent dat de SUV een relatief rustig ogend dashboard krijgt waarin horizontale lijnen het beeld bepalen. Achter het stuur zit een 7-inch digitaal scherm met een virtuele toerenteller en een analoge snelheidsmeter. Duurdere uitvoeringen hebben een digitale klokkenwinkel die met een diameter van 10,2-inch nog een stuk groter is. Centraal op het dashboard staat een 7-inch groot multimediascherm. Ook hier geldt dat er een groter exemplaar in de hoger gepositioneerde uitvoeringen zit, dat meet 9 inch. Helaas blijft onveranderd dat de Honda Pilot niet naar Europa komt. De CR-V blijft in Europa de grootste SUV van Honda, maar die wordt wel spoedig volledig vernieuwd . Daarnaast haalt Honda volgend jaar een nieuwe SUV naar Europa die het tussen de HR-V en de C-RV plaatst: de ZR-V