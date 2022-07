Hybride Honda ZR-V e:HEV: in lijn met Civic

Honda heeft het er maar druk mee. Het werkt aan een nieuwe Accord en staat op het punt om de geheel nieuwe Civic uit te rollen. Daarnaast trok het merk onlangs het doek van de volledig nieuwe generatie CR-V. Omdat Honda zijn modellen in tal van markten verkoopt en omdat de wensen overal net even anders zijn, schrijven we geregeld over versies van nieuwe modellen die vooruit lopen op de voor Europa bestemde variant. Zo is de nieuwe CR-V vooralsnog alleen in Amerikaanse trim getoond en hebben we de tevens voor 2023 geplande Honda ZR-V zowel in Chinese als in Amerikaanse vorm (daar HR-V geheten) gezien. In thuisland Japan heeft Honda nu de ZR-V e:HEV onthuld, die weinig nieuws maar wel een interessant interieur met zich meebrengt.

De nieuwe ZR-V die Honda als HR-V in de Verenigde Staten op de markt brengt, verschijnt daar vooralsnog enkel met een 2.0 viercilinder. In Europa komt de Honda ZR-V alleen met hybride aandrijflijnen in de showroom. Op het eerste interieurbeeld van de 'Amerikaanse ZR-V' was in de middentunnel nog een ouderwetse automaatknuppel te zien in plaats van een stel druktoetsen om de transmissie mee aan te sturen, zoals de Europese hybride Civic e:HEV. Honda heeft in Japan nu de ZR-V e:HEV getoond. Inderdaad, de hybride variant van de SUV. Wie de keuzehendel zoals je die tot op heden zag niet erg fraai vond, kan opgelucht ademhalen. De hybride ZR-V e:HEV krijgt net als de Civic namelijk druktoetsen in de middentunnel, zoals je op de afbeeldingen van deze Japanse versie kunt zien.

Honda meldt in Japan dat de ZR-V e:HEV daar in ieder geval een 2.0 onder de kap heeft, al houdt het gedetailleerde technische informatie nog even onder de pet. Het is goed mogelijk dat de hybride ZR-V dezelfde aandrijflijn krijgt als de nieuwe CR-V. Die bestaat uit een 2.0 viercilinder en twee elektromotoren, net als in de nieuwe Civic e:HEV. In de CR-V is die aandrijflijn ruim 200 pk sterk, in de Europese Civic e:HEV bedraagt het systeemvermogen 184 pk.

Kort samengevat: de Europese ZR-V e:HEV is nog altijd niet gepresenteerd, al weten we nu weer iets beter hoe de situatie er in de middentunnel straks uitziet.