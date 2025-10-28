Ga naar de inhoud
Honda NSX is terug met originele V6-benzinemotor

Verleden ontmoet heden

Pininfarina JAS Honda NSX
Lars Krijgsman

De Prelude is terug en straks is de Honda NSX dat ook en hij krijgt bovendien de originele V6-benzinemotor. De herrijzenis van de NSX verloopt helaas niet via Honda zelf.

Het is inmiddels al zo'n drie jaar geleden dat de laatste generatie van de Honda NSX uit productie ging. Die hybride sportieveling heeft nooit de status van het originele en in 1990 gepresenteerde origineel kunnen evenaren. Honda heeft de Prelude nieuw leven ingeblazen en naar verluidt heeft ook de NSX toekomst bij het merk. Voor Honda zich zelf aan een NSX-revival waagt, brengt het Italiaanse designhuis Pininfarina de oer-NSX terug. In samenwerking met JAS Motorsport, dat ook zijn naam op de auto mag plakken.

Pininfarina en JAS Motorsport spreken van een 'afgeleide van de Honda NSX' van 1990. We hebben hier dus te maken met een zogenoemde restomod; een met moderne designelementen en flarden moderne techniek bedeeld oud model. Het gaat echter niet om één enkel exemplaar, maar om een in kleine serie bij JAS Motorsport nabij Milaan te bouwen auto. Pininfarina is uiteraard verantwoordelijk voor de aanpassingen aan het design van de Honda. Die uiterlijke vernieuwingen tref je straks niet alleen aan de buitenkant, maar ook in het interieur van de NSX aan. De vooralsnog naamloze creatie krijgt gewoon de zescilinder benzinemotor die het origineel ook had, al verwachten we dat JAS Motorsport daar aan heeft gesleuteld.

In de eerste helft van volgend jaar wordt de herboren Honda NSX gepresenteerd. Tot het zover is, moeten we het met een tweetal ietwat schimmige afbeeldingen doen. Die maken al duidelijk dat er vanbuiten behoorlijk wat veranderd. We zien nieuwe led-verlichting aan voor- en achterzijde, een nieuwe voorklep en zowel de voor- als achterschermen zijn nieuw. Evenals het bumperwerk, de portieren en de wielen. Zou je de originele mee naar huis krijgen?

