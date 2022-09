Acura-baas hint op komst nieuwe NSX

In 2015 zorgde Honda voor een waar spektakelstuk door de befaamde modelnaam NSX nieuw leven in te blazen. Opnieuw werd het een flitsend gelijnde supercar met een in het midden geplaatste V6, alleen nu wel met elektrohulp. Dat laatste was misschien even wennen voor NSX-liefhebbers, maar het was nog slechts een opmaat naar wat de volgende NSX staat te wachten. De volgende NSX? Jazeker, in gesprek met Nikkei Asia verklaart Acura-topman Jon Ikeda dat hij er 'op zou rekenen' dat die komt. Dat wordt dan alleen wel een volledig elektrische supercar.

Hoewel Honda weliswaar niet 's werelds meest ambitieuze speler is als het aankomt op elektrificatie, schroomt het kennelijk niet om een iconische naam als NSX met elektrische aandrijving te combineren. Dat komt overigens niet geheel uit de lucht vallen. Eerder dit jaar kondigde Honda aan €37 miljard in elektrificatie te steken, waarbij het ook direct een mysterieuze onder een doek verscholen supercar toonde. Zoals we toen ook al vermoedden, moet dat haast wel de nieuwe NSX zijn. De woorden van Ikeda wakkeren die geruchten alleen nog maar verder aan. Overigens was er nóg een sportief gelijnd model te zien (foto 2), dus het is nog even afwachten welke van de twee als NSX opdroogt en hoe de twee zich tot elkaar verhouden.