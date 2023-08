Honda NSX (1992) - In het Wild

In de onregelmatig terugkerende rubriek ‘In het wild’ zetten we bijzondere auto’s in het zonnetje die we zomaar op straat zijn tegengekomen. Bijzonder is in dit geval een zeer breed begrip. Vergeten, uitgestorven, spectaculair of een combinatie daarvan.

In de jaren 80 vulde Honda de kas flink dankzij internationale verkoopsuccessen én boekte het ongekende successen in de Formule 1. Niet gek dus dat Honda blaakte van het zelfvertrouwen op de drempel van de jaren 90. De Honda NSX, waarmee de Japanners het nieuwe decennium inluidden, was het ultieme uithangbord daarvan. De NSX was niet alleen qua design haast on-Japans extravagant, ook technisch was het een waar spektakel. Honda maakte er met behulp van F1-icoon Ayrton Senna een bijzonder goed sturende auto van en hield het gewicht dankzij uitgebreid gebruik van aluminium laag. Het kloppend hart was een nieuw ontwikkelde en ook al relatief lichte 3.0 V6, die er mede dankzij de destijds opzienbarende VTEC gedoopte variabele kleptiming flink aan trok. Bijzonder detail: de V6 lag iets gekanteld in de NSX om erin te passen, omdat aanvankelijk een iets kleinere motor zonder VTEC op de planning stond voor de NSX.

Honda kreeg de handen behoorlijk op elkaar met de NSX en wist hem aan aardig wat mensen te slijten. Het ontwerp bleek bovendien behoorlijk bestand tegen de tand des tijds, al kreeg de NSX in 2002 (dus op twaalfjarige leeftijd pas!) alsnog een facelift voor de laatste ronde. Drie jaar later was het na een indrukwekkende carrière dan echt over en uit. De door Escher gespotte Honda NSX is van een behoorlijk vroege lichting, want deze rolde al in 1992 uit de fabriek in Tochigi. In datzelfde jaar verscheen de heftigere NSX-R, maar het gaat hier 'gewoon' om een reguliere NSX. Eentje die ergens in zijn bestaan een nieuwe set wielen heeft gekregen. Daarmee zal de Original-Polizei niet blij zijn.

Ach, wij vergeven het de eigenaar in elk geval met alle liefde, want die heeft er wel mooi voor gezorgd dat deze NSX in 2009 onderdeel werd van het Nederlandse straatbeeld. In dat jaar kreeg hij zijn gele platen en sindsdien zijn de twee onafscheidelijk. Begrijpelijk, want rijden in zo'n NSX is een hele belevenis. Tegelijkertijd zal er misschien af en toe wel met een schuin oog naar de huidige vraagprijzen van NSX'en gekeken worden, want die gaan alleen maar verder omhoog. Verkopen kan een lucratief verhaal worden; een goede NSX kan al meer dan een ton opleveren. Maar ja, neem hier maar eens afscheid van ...