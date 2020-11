'Honda' M-NV is elektrische SUV

De ene auto is de andere niet. Maar wat graag proberen we orde in de internationale autochaos te brengen, maar Honda maakt het ons er niet gemakkelijk op. De auto die wij in Europa als HR-V kennen, heeft in China twee broertjes die door Honda worden verkocht. Dat heeft te maken met het feit dat de Japanse fabrikant in China niet één, maar twee joint-ventures heeft. Het samenwerkingsverband GAC Honda verkoopt 'onze' HR-V onder meer in China als Vezel. Samenwerkingsverband Dongfeng Honda verkoopt in de vorm van de XR-V een versie van onze HR-V met een compleet eigen voor- en achterzijde. Zijn we er nog? Het wordt nog ingewikkelder. Het is namelijk die XR-V die in de vorm van de X-NV weer een iets aangepaste variant heeft die onder het Ciimo-label van Dongfeng Honda wordt geschaard. Ciimo is een 'submerk', gericht op jonge autokopers, dat zich onder meer onderscheidt van zijn Honda-broertjes met zijn ronde logo's. Van die X-NV is nu een elektrische versie gepresenteerd: de M-NV.

Honda geeft de M-NV een snuit die sterk afwijkt van die van de reeds genoemde versies van de Chinese HR-V's. Deze nieuwe door Dongfeng Honda te produceren elektrische SUV heeft eigen koplampen, een immens ogende voorbumper en opvallend eenvoudige ronde beeldmerken. Ook de verlichting aan de achterzijde wijkt af van die van de XR-V. De M-NV heeft een 163 pk sterke elektromotor aan boord die de voorwielen aandrijft. De topsnelheid van de elektrische Honda M-NV ligt op 140 km/h. Hoe groot het accupakket is en hoe ver de M-NV op één lading komt, is nog niet bekend. Naar Europa komt deze elektrische Honda helaas niet.

Tweeledig

Het is overigens niet de eerste keer dat er op basis van de HR-V/Vezel een elektrische versie komt. Zo presenteerde Honda in 2018 al de elektrische Everus VE-1. Die wordt niet door Dongfeng Honda, maar door GAC Honda verkocht. Zo hebben beide joint-ventures van Honda in China hun eigen elektrische model. Een ander voorbeeld van een SUV waar de twee joint-ventures hun eigen versies van verkopen is de CR-V. Dongfeng Honda verkoopt de CR-V, GAC Honda deze optisch afwijkende Breeze. Ook heeft Honda in China twee grotere SUV's op de menukaart staan: de Avancier van GAC Honda en de technisch identieke UR-V van Dongfeng Honda