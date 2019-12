Honda Jazz nu al sportief aangekleed

Onlangs schreven we over de komst van een speciaal aangeklede versie van de S2000 naar de Tokyo Auto Salon. Honda Acces viert daarmee het twintigjarig bestaan van die hoogtoerige roadster, maar er is meer fraais waar de Japanners afgelopen maanden aan geklust hebben. Zo krijgen we tijdens de Tokyo Auto Salon onder meer een sportief aangeklede Jazz te zien

Honda Acces schuift in Tokyo namelijk de Fit Modulo X naar voren. 'Fit' heeft in dit verhaal geen betrekking op de conditie van de compacte Honda, het is uiteraard de modelnaam die de auto onder meer in Japan heeft. De nieuwe Jazz krijgt als Modulo X een setje sportief bumperwerk aangemeten, wordt ongetwijfeld iets dichter tegen het asfalt gelegd én staat op aangepast en opvallend klein ogend lichtmetaal. Ook schuift Honda in Japan straks een Modulo X-versie van de nieuwe Freed naar voren, een MPV die op gelijksoortige wijze als de Jazz onder handen is genomen.

Meer Honda-feestelijkheden komen in de vorm van een sportief aangeklede Vezel, bij ons HR-V geheten, en een speciale versie van de van zichzelf al leuke N-One die Honda de N-One Café Racer noemt, maar waar we nog niets van te zien krijgen. Het mooiste moet altijd nog komen...

Jazz

Om dit artikel nog enige relevantie voor de Nederlandse consument te geven, blikken we terug op de hagelnieuwe Jazz die in oktober tijdens de Tokyo Auto Show werd gepresenteerd. De Jazz komt alleen als e:HEV gedoopte hybrideversie naar Europa, en dat is best bijzonder. Van de uitgaande generatie Jazz werd in ons deel van de wereld namelijk géén hybride Jazz geleverd, terwijl die in andere delen van de wereld wél bestond.

Definitieve specificaties van de aandrijflijn zijn nog niet vrijgegeven. Wel is bekend dat weer een 1.5 onder de kap komt te liggen. Met z'n lengte van 4,05 meter is de nieuwe Jazz zo'n 5 centimeter langer dan z'n voorganger. De wielbasis van de Japanner blijft met 2,53 meter echter gelijk. Wat ook blijft: een zeer handige indeling van het interieur door de brandstoftank een plek te geven onder de voorstoelen. Neerklappen, wegvouwen en volladen maar. Verwacht de nieuwe Jazz in de eerste helft van volgend jaar bij de Nederlandse dealers.