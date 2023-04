Acura Integra Type S is sportieve neef van Civic Type-R

In de vorm van de Acura Integra heeft de Honda Civic die je in Nederland kunt kopen een interessante liftbackbroer. De Honda Civic is er als hitsige Type R en nu heeft ook de Acura Integra een spectaculaire versie. Die heet niet Type R maar Type S. Dit is de Acura Integra Type-S.

In Nederland is het leveringsgamma van de huidige generatie Civic uiterst beperkt. Hij is er immers alleen als vijfdeurs hatchback en is er naast als heftige Type R met een plug-in hybride aandrijflijn. Elders in de wereld is de huidige generatie Civic er ook als sedan. In China levert joint-venture GAC Honda de Civic als Honda Integra en die auto is als hatchback én als sedan te krijgen. In de Verenigde Staten levert Honda's luxemerk Acura een aan de Civic gerelateerde vijfdeurs liftback die ook naar de naam Integra luistert. Het is die auto waar nu een uiterst sportieve versie van is gepresenteerd: de Type S.

De Acura Integra Type S heeft net als de Civic Type R een geblazen 2.0 VTEC-machine onder de kap. Waar die krachtbron in de Honda Civic Type R goed is voor 330 pk en 420 Nm levert de 2.0 in de Integra Type S 324 pk en 420 Nm. Die krachten vinden hun weg via een handgeschakelde zesbak en een sperdifferentieel naar de voorwielen. Vanbuiten verraadt de Integra Type S zijn sportieve inborst natuurlijk direct met zijn aangezette bumper- en spoilerwerk, zijn grote 19-inch wielen met erachter extra krachtige Brembo-remmerij en de centraal onder de bilpartij gehuisveste set van drie knalpijpen. Ook is de grille een stuk groter dan die van de minder hitsige Integras. In de Verenigde Staten is de Type S optioneel aan te kleden met een uit koolstofvezel vervaardigde voorlip en achterspoiler en uit hetzelfde lichtgewicht goedje opgetrokken zijspiegelkappen. De uitgeklopte wielkasten maken de Type S ruim 7 centimeter breder dan een reguliere Acura Integra. Uiteraard geeft Acura de Integra Type S een grondig aangepast onderstel met adaptieve dempers en past het ook de stuurinrichting aan.

In Nederland hoef je de Acura Integra Type S natuurlijk niet te verwachten. Acura is überhaupt niet in Europa actief. Zou jij deze Acura Type R wel met Honda-badges in Europa willen zien?