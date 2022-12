Acura Integra kijkt kunstje af bij Honda Civic Type R

Sinds jaar en dag was er een Integra genaamd alternatief voor de Honda Civic. Door de bank genomen was de Integra, die in de loop der jaren als Honda en als Acura is verkocht, wat sportiever gelijnd en iets hoger in de markt gepositioneerd. Dat geldt ook weer voor de huidige Acura Integra, die begin dit jaar in de Verenigde Staten werd onthuld en 16 jaar na het einde van zijn voorganger de modelnaam nieuw leven inblaast. Vind je de nieuwe Honda Civic niet spannend genoeg ogen, dan valt de Integra wellicht meer in de smaak. Toch is de Civic vooralsnog heftiger dan de Integra, aangezien daar weer een heuse Type R van is. Dan kan de Integra niet achterblijven ...

Acura laat nu zien dat het aan het testen is met de Integra Type S. Een auto die volgens Acura uitgerust wordt met 'een hoogtoerige 2.0 VTEC met turbo, die ruim 300 pk genereert en is gekoppeld aan een handgeschakelde zesbak'. Waarvan kennen we dat ook alweer? Oh ja, de Civic Type R natuurlijk. Dikke kans dat de Acura Integra Type S ook 320 pk en 400 Nm op zijn voorwielen loslaat en in grofweg 5,5 seconden van 0 naar 100 km/h speert. Komende zomer laat Acura de Integra Type S los. Hier in Europa hoeven we hem niet te verwachten.

Als de Acura Integra hier in Nederland ook leverbaar zou worden, zou je de Civic er dan voor laten staan? Laat het weten in de reacties.