Ga naar de inhoud
MENU

Menu

Auto's
Kenteken

Honda Civic: vernieuwd maar niet duurder

Niet duurder, maar ook niet goedkoper

1
Honda Civic facelift
Lars Krijgsman

De vernieuwde Honda Civic is eindelijk klaar voor de Nederlandse showrooms. Daar staat de gefacelifte Civic met prijzen die niet hoger zijn dan voorheen. Inderdaad: de Honda Civic is na zijn opfrisbeurt niet duurder geworden.

Het gebeurt maar zelden dat een nieuw of vernieuwd model goedkoper is dan de versie die hij vervangt. Gelukkig voor jou en je portemonnee is die zeldzaamheid van toepassing op de vernieuwde Honda Civic. In september verlaagde Honda de prijzen van de pre-faceliftversie over de gehele linie met zo'n €5.000. De vernieuwde Civic neemt de toen vastgestelde nieuwe prijzen blind over.

Dat betekent dat ook de vernieuwde Honda Civic een vanafprijs heeft van €38.150. Voor dat bedrag staat de Civic in Elegance-uitvoering bij je langs de stoep. Liever de rijker uitgeruste Sport of Advance? Geen probleem. De Civic Sport is er vanaf €40.100, de Advance-uitvoering vanaf €43.800. Ongeacht de gekozen uitvoering krijg je de welbekende 184 pk sterke hybride aandrijflijn die onlangs ook zijn weg naar de piepjonge Prelude vond.

Prijzen Honda Civic - november 2025

VermogenUitvoeringVanafprijs
Civic e:HEV184 pkElegance€38.150
Civic e:HEV184 pkSport€40.100
Civic e:HEV184 pkAdvance€43.800

Kun je niet wachten op de vernieuwde Civic of is de pre-faceliftversie je simpelweg te duur? Wandel dan vooral even door het occasionaanbod op AutoWeek.nl. Daar staan namelijk ruim veertig gebruikte Honda's Civic van de huidige generatie op, waaronder een exemplaar dat nog geen €25.000 kost. 

1 Bekijk reacties
Honda Honda Civic

PRIVATE LEASE Honda Civic

INFO

Ontdek deze occasions: had je ze al gezien?

Honda Civic 1.0 i-VTEC Premium AUTOMAAT!/ONDERHOUDEN!/APK!/

Honda Civic 1.0 i-VTEC Premium AUTOMAAT!/ONDERHOUDEN!/APK!/

  • 2017
  • 164.114 km
€ 13.995
Honda Civic 2.0 HYBRID 184PK Automaat Sport | Adaptieve Cruisecontrol | Navi & Carplay | Trekhaak | LED | Blindspot |

Honda Civic 2.0 HYBRID 184PK Automaat Sport | Adaptieve Cruisecontrol | Navi & Carplay | Trekhaak | LED | Blindspot |

  • 2023
  • 56.104 km
€ 32.950
Honda Civic 2.0 HYBRID 184PK eCVT Advance Rijklaarprijs in Parelmoer Wit Metallic of Rood Metallic

Honda Civic 2.0 HYBRID 184PK eCVT Advance Rijklaarprijs in Parelmoer Wit Metallic of Rood Metallic

  • 2025
  • 30 km
€ 41.900

Lees ook

Achtergrond
Honda Civic CRX Coupé 1988-1993

Japan vs Duitsland: deze sportievelingen stijgen het meest in waarde

Nieuws
Honda Civic facelift

Vernieuwde Honda Civic is er nu eindelijk voor Nederland

Nieuws
occasions goedkoopste hybrides

Dit zijn de 5 goedkoopste tweedehands hybrides

Achtergrond
Peugeot 307

Deze trend begon 25 jaar geleden: hatchbacks de hoogte in

Nieuws
Honda Civic

Prijzen Honda Civic dalen met maar liefst €5.000

Gerelateerde forum topics

Lezersreacties (1)

Reageren

Maak melding van misbruik

Let op! Deze functie is niet bedoeld om zelf een commentaar toe te voegen. Optioneel kun je er een opmerking bij plaatsen.

Er is iets mis gegaan. Probeer het later nog eens of e-mail ons.