Honda Civic vernieuwd: nieuw gezicht, zelfde hybride hart

De tijd vliegt. De Civic die je nu in de showrooms van Honda aantreft, werd in april 2021 voor het eerst de bühne op gereden. De elfde generatie Civic debuteerde in de Verenigde Staten als Sedan. Die zou niet naar Nederland komen. De Civic Hatchback wél, al moesten we daar in Europa iets langer op wachten. De Civic Sedan ging logischerwijs als eerste van de Civic-familie onder het mes en zelfs de Civic Hatchback is al in augustus vorig jaar al in opgefriste vorm getoond. Toen ging het nog om de voor de Japanse thuismarkt bestemde versie. Nu is de vernieuwde voor de Europese markt bestemde Honda Civic Hatchback gepresenteerd.

Wereldschokkend zijn de wijzigingen die Honda op de Civic doorvoert niet, al is er toch een boel anders.. Kijk maar eens naar de voorbumper. Die is helemaal nieuw, heeft een grotere koelopening onderin en heeft aan weerszijden verticale zwarte kunststof elementen die optisch doorlopen in het bumperwerk zelfs. De koplampen worden middels een in carrosseriekleur uitgevoerde kunststof strip van de ertussen geplaatste grille gescheiden. Die grille zelf is aan de onderzijde beduidend breder dan voorheen. Geen enkele Civic heeft nog mistlampen aan de voorzijde. Die zijn volgens Honda niet meer nodig doordat de led-koplampen zijn verbeterd.

Meer uiterlijk nieuws: er zijn nieuwe 18-inch lichtmetalen wielen én er is een nieuwe Seabed Blue geheten lakkleur. Die vervangt het Premium Crystal Blue waarin de Civic voorheen leverbaar was. Aan de achterzijde zien we geen wijzigingen. In het interieur verandert er wel het een en ander, maar ook hier zijn de aanpassingen niet schokkend. Het hemeltje en de binnenzijde van de stijlen zijn voortaan in het zwart uitgevoerd en rond de uitstroomopeningen van het ventilatiesysteem heeft Honda matchroomkleurige afwerking toegevoegd. De Advance-uitvoering heeft voortaan sfeerverlichting bij de voetenruimte voorin, de Sport-smaak krijgt een nieuw verwarmbaar stuurwiel én een volledig digitaal 10,2-inch instrumentarium. De Elegance-uitvoeringen krijgen een inductielader voorin. Aan de aandrijflijn is niet gesleuteld en dat betekent dat ook de vernieuwde Honda Civic e:HEV gewoon weer 184 hybride-pk's op de been brengt.

Honda Civic in Nederland

Prijzen voor de Nederlandse markt zijn er nog niet. De pre-facelift Civic kost als Elegance €43.150, als Sport €45.115 en als Advance €48.815. De Civic Type-R is met zijn vanafprijs van €91.680 aanzienlijk duurder. Die heeft dan ook geen hybride aandrijflijn, maar wordt voortgestuwd door een 329 pk sterke geblazen 2.0 viercilinder. Daar vindt de fiscus natuurlijk iets van.