Veel autoliefhebbers droomden in de jaren 80 en 90 van deze sportcoupés. De waarde van de modellen die je op deze pagina’s ziet, is in de afgelopen jaren flink gestegen. Dus als je nog langer blijft dromen, dan worden ze alleen maar nog duurder.

Wie te laat handelt, loopt het risico om achter het net te vissen. Dat geldt ook voor auto’s. Er zijn modellen die zes jaar geleden nog evenveel kostten als een Vespa en bij vage handelaren eindeloos op een koper stonden te wachten. Inmiddels kan de vraagprijs zomaar meer dan verdubbeld zijn. Als we toen beter hadden opgelet, hadden we voor nog geen € 6.000 een nette Honda CRX op de kop kunnen tikken, een cultcoupé uit de jaren 80.

Dat kun je anno 2025 wel vergeten. Om te voorkomen dat we nogmaals deze fout maken, hebben we de marktexperts van Classic Data gevraagd welke sportcoupés vanaf bouwjaar 1980 in de afgelopen zes jaar in waarde zijn gestegen. Volgens veel experts blijven de prijzen nog wel even stijgen. Neem bijvoorbeeld de Volkswagen Corrado G60. Als het nog een origineel exemplaar betreft, dan is de waarde daarvan flink toegenomen. Dat geldt ook voor zijn oudere broer, de Scirocco. En zeker ook voor zijn familielid binnen het concern, de Audi Coupé.

1. Honda CRX 1.6i-16V

1987-1991, 1.590 cc, 124 pk

De Honda CRX 1.6i-16 is een sportieve coupé die nog geen 3,80 meter lang is, maar evengoed veel vermogen heeft: 124 pk en zelfs 130 pk zonder katalysator. Het maakt niet uit dat er achterin alleen genoeg ruimte is voor een sporttas. Bij de eerste Scirocco bijvoorbeeld was dat niet anders. Beide oerversies van de CRX (de AF/AS van 1983-1987 en de afgebeelde ED9, in productie van 1987 tot 1991) stijgen in prijs. Voor minder dan € 12.000 ga je geen net exemplaar meer vinden.

Prijs 2019 prijs 2025 Prijsstijging €5.700 €12.400 118%

2. Mitsubishi 3000 GT

1992-1994, 2.972 cc, 286 pk

De Duitse voetballegende Franz Beckenbauer reed niet alleen in een Mitsubishi 3000 GT, hij maakte er reclame voor. Sterker nog, in Duitsland verscheen zelfs een speciale Beckenbauer-uitvoering op de markt. Onder de motorkap is een drieliter V6-biturbo te vinden. Met ruim € 25.000 is de aanschafprijs nog te overzien voor een dergelijk technisch hoogstandje.

Prijs 2019 prijs 2025 prijsstijging €14.600 €25.700 76%

3. Audi Coupé (type 89)

1988-1990, 2.309 cc, 136 pk

Met zijn 2,3-liter vijfcilindermotor is de Audi Coupé niet te missen als hij voorbijrijdt. De generatie van het type 89 was van 1988 tot 1996 in productie en kreeg in het najaar van 1991 een facelift. Die modellen zijn te herkennen aan de nieuwe voorkant, die niet langer van de Audi 90 B3 stamde, maar van de 80 B4. Toen verscheen ook de brute S2 Coupé.

Prijs 2019 prijs 2025 prijsstijging €4.800 €8.200 71%

4. Volkswagen Scirocco II

1985-1992, 1.781 cc, 95 pk

Volkswagen bouwde dit model maar liefst 11 jaar. De tweede generatie van de sportcoupé op basis van de Golf I wordt stukje bij beetje meer waard. Zelfs als het geen 16V betreft, maar gewoon een 1.8 met 95 katalysator-pk’s.

Prijs 2019 prijs 2025 prijsstijging €6.800 €11.600 71%

5. BMW 320i Coupé

1992-1994, 1.991 cc, 150 pk

Hij heeft alles wat een BMW moet hebben: achterwielaandrijving, een zes-in-lijn – en dat al als 320i, die goed was voor 150 pk. Als je nog een E36 coupé kunt vinden die niet ‘getuned’ is door hobbyisten, sla dan je slag!

Prijs 2019 prijs 2025 prijsstijging €4.700 €7.900 68%

6. Volkswagen Corrado G60

1988-1992, 1.781 cc, 160 pk

Hij had eigenlijk de Scirocco moeten aflossen, maar hij zat met zijn prestaties op een hoger niveau. De Corrado is al lange tijd een gewilde sportcoupé, maar helaas zijn de meeste G60’s afgetrapt, dan wel verbouwd door doe-het-zelf tuners. Je vindt Corrado's ook als VR6, als 16V en als 2.0 8V met een bescheiden 115 pk.

Prijs 2019 prijs 2025 prijsstijging €10.300 €16.800 63 %

7. Honda NSX

1990-1997, 2.977 cc, 270 pk

Ruwweg € 33.000 in waarde toegenomen in zes jaar tijd en daarnaast veel plezier beleefd aan zijn 3-liter atmosferische V6, overdwars gemonteerd tussen het passagierscompartiment en de bagageruimte. Nee, Honda NSX-eigenaren hebben geen enkele reden tot klagen. Met een gemiddeld prijskaartje van bijna € 90.000 blijft de NSX voor velen een droom.

Prijs 2019 prijs 2025 prijsstijging €55.100 €88.400 60%

8. Nissan 300 ZX

1984-1989, 2.940 cc, 170 pk

De auto was heel even een Datsun, maar vanaf 1985 officieel een Nissan. De ‘achternaam’ bleef ongewijzigd: 300ZX. De V6-motor voorin was goed voor 170 pk en met turbo leverde hij 228 pk, altijd in combinatie met achterwielaandrijving. Dat staat garant voor rijplezier. De latere generatie is nog veel mooier, is onze bescheiden mening.

Prijs 2019 prijs 2025 prijsstijging €10.100 €15.500 53%

9. Jaguar XJS

1981-1991, 5.343 cc, 295 pk

Hij is met zijn cilinderinhoud de ongekroonde koning in deze top 10. Maar ook verder is dit iets heel bijzonders: een twaalfcilinder, veel hout, veel chroom. Vanaf 1988 was hij ook leverbaar als cabriolet.

Prijs 2019 prijs 2025 prijsstijging €18.200 €25.600 41%

10. Porsche 944

1984-1987, 2.479 cc, 163 pk

Een Porsche voor minder dan € 20.000? Goed, het is geen 911, maar in tegenstelling tot zijn broertje, de 924, heeft de 944 een ‘echte’ Porsche-motor. In dit geval is dat een 2,5-liter viercilinder met 163 pk.