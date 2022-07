Honda Civic e:HEV - Back to Basics

Zijn basismodellen nog altijd 'showroomlokkertjes', of kun je daadwerkelijk gelukkig worden met een instapper? In 'Back to basics' zoeken we het uit!

De Honda Civic staat er in ons land niet al te best voor. Het afgelopen decennium zit de verkoop behoorlijk in het slop, waarbij het verkoopjaar 2021 met 64 verkochte exemplaren een absoluut dieptepunt vormt. Kan de nieuwe hybride Civic e:HEV het tij keren? Als het aan de standaarduitrusting ligt wel.

Honda Civic e:HEV Elegance

€35.680

Met een vanafprijs van bijna 36 mille is de nieuwe Civic in absolute zin geen koopje, maar ten opzichte van zijn voorganger scheelt het niet eens heel veel. Die stond als hatchback op het laatst namelijk voor minimaal €33.120 in de orderboeken, maar in dat geval kreeg je een 129 pk sterke 1.0 driecilinder onder de motorkap. Bij de nieuwe Civic kun je in ons land vooralsnog alleen kiezen voor de 184 pk sterke hybride e:HEV-aandrijflijn. Daarmee sprint de Civic in 7,8 seconden naar 100 km/h, de topsnelheid ligt op 180 km/h. Een praktijkverbruik van rond de 1 op 20 moet volgens Honda mogelijk zijn, maar dat moet in de praktijk nog worden getest.

Honda biedt de Civic aan in drie uitvoeringen: Elegance, Sport en Advance. De Sport staat op de prijslijst voor €37.390, als Advance kost de Civic minimaal €41.055.

Mistlampen verraden instapper

De basisuitvoering van de Honda Civic is vooral te herkennen aan het ontbreken van mistlampen in de voorbumper. De twee duurdere varianten hebben die extra verlichting wél. Ook aan de wielen kun je zien dat je met de instapper van doen hebt. Als Elegance staat de Civic namelijk op 17-inch lichtmetalen wielen, terwijl 18 inch bij de overige uitrustingsniveaus de norm is. Honda biedt keuze uit vijf verschillende lakkleuren voor de Civic, waarvan het getoonde 'Sonic Grey Pearl' de standaardkleur is. Voor ieder van de vier andere lakkleuren moet je €700 op tafel leggen.

Vanbuiten oogt de nieuwe Civic als Elegance allerminst als een instapper. Led-koplampen en -achterlichten zijn bijvoorbeeld standaard, net als getint glas voor de achterste zijruiten en achterruit. Ook parkeersensoren voor en achter en een achteruitrijcamera zitten er altijd op, net als elektrisch inklapbare en verwarmbare buitenspiegels en een licht- en regensensor. Bij het ontgrendelen van de auto kun je de sleutel in je zak laten zitten, want de Elegance heeft al Keyless Entry. Gemak dient de mens.

Het mag alles zijn ...

... zolang de stoffen bekleding maar zwart is. Binnenin de Civic Elegance biedt Honda geen keuze als het om de aankleding van het interieur gaat. Het meubilair is bekleed met zwart stof en de middenconsole heeft een aluminium-look. De bestuurder kijkt uit op een instrumentarium met een digitaal 7-inch display en een analoge snelheidsmeter. Het 9-inch Honda Connect-touchscreen dat centraal boven het dashboard uittorent kan standaard overweg met Apple CarPlay en Android Auto, waarbij Apple CarPlay ook geschikt is voor draadloos gebruik. Voor het opladen van elektrische apparaten zitten onder het bedieningspaneel voor de climate control twee usb-aansluitingen en één 12V-aansluiting.

Over die climatecontrol gesproken: deze is standaard al opgedeeld in twee zones. Ook stoelverwarming is op de Elegance aanwezig. Verder heeft de Civic een multifunctioneel lederen stuurwiel met bedieningsknoppen voor het multimediasysteem en de cruisecontrol, die overigens adaptief is en een fileassistent heeft. Andere standaard veiligheidssystemen, die Honda bundelt onder de naam 'Honda Sensing', zijn onder meer verkeersbordenherkenning, een noodremhulp, Lane Keeping Assist, Lane Departure Warning en een dodehoekassistent.

Bijbetalen de moeite?

Standaard zit de Civic al behoorlijk goed in zijn spullen. Loont het om te upgraden naar de Sport of Advance? Dat hangt er een beetje vanaf wat je zoekt. De Sport geeft de Civic, zoals de naam al doet vermoeden, een sportiever uiterlijk met zaken als zwarte 18-inch wielen, zwarte raamomlijsting en zwarte zijspiegels. Ook mistlampen voor, een draadloze telefoonoplader, halflederen bekleding en rvs-sportpedalen zijn inbegrepen bij de Sport. De Advance heeft als meest luxe uitvoering lederen bekleding, een panoramadak, een Bose-audiosysteem met 12 speakers, adaptieve ledkoplampen, een 10,2-inch digitaal instrumentarium, verwarmd stuurwiel en elektrisch verstelbare voorstoelen.