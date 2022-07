50 jaar Honda Civic: een terugblik op alle generaties

Eerste generatie (1972-1979)

Vlak voor het uitbreken van de oliecrisis in 1973 introduceerde Honda de eerste generatie Civic. Met de Civic ging Honda voor het eerst in zijn bestaan de wereldwijde markt op. De timing had niet beter gekund, want juist toen was er door die oliecrisis veel behoefte aan zuinige auto's. Die zuinigheid werd mede bereikt door de CVCC-technologie van Honda. Die afkorting staat voor 'Compound Vortex Controlled Combustion' en draagt in een notendop bij aan een efficiëntere verbranding. In de eerste vier jaar van het bestaan van de Civic produceerde Honda al één miljoen exemplaren. De eerste Civic was leverbaar als twee- en vierdeurs sedan, drie- en vijfdeurs hatchback en als vijfdeurs stationwagon. Tussen de sedan en de hatchback zat qua silhouet overigens nauwelijks verschil. Het verschil zit 'm in de achterruit, die op de sedan vaststaat en op de hatchback meescharniert met het openen van de achterklep.

Tweede generatie (1979-1983)

Na zeven jaar vond Honda het tijd voor een nieuwe generatie Civic. Het ontwerp daarvan verschilt niet enorm van de eerste Civic, maar de auto was groter, had een meer hoekige bumper en een andere grille, koplampen en achterlichten. Bij de tweede generatie Civic voegde Honda wél een sedan met langere kont toe aan het leveringsgamma. De motoren van de Civic kregen meer vermogen en Honda had het CVCC-systeem verder verfijnd. Een bijzondere versie van de tweede generatie Civic is de Civic Country (foto 4), een stationwagon met houten panelen op de flanken en de kofferklep. Daarmee doet hij denken aan de Amerikaanse 'woodies' van weleer. Een lang leven was de tweede generatie Civic niet beschoren. Al na vier jaar vond Honda het tijd om hem met pensioen te sturen.

Derde generatie (1983-1987)

Waar de tweede generatie Civic meer een evolutie was ten opzichte van zijn voorganger, mag de derde generatie Civic gerust een revolutie genoemd worden. Het uiterlijk van de Civic werd een stuk hoekiger en daarmee oogde hij ook meteen veel moderner dan zijn voorgangers. Ook kreeg de Civic een wijdere spoorbreedte en voegde Honda een aantal bijzondere varianten toe aan het leveringsgamma. De vijfdeurs hatchback en de stationversie werden namelijk samengevoegd in de 'Civic Shuttle' (foto 7), een hatchback met een soort erker achterop. Ook introduceerden de Japanners de Civic CRX (foto 6), die duidelijk een sportiever publiek moest gaan aanspreken. Later voerde Honda de CRX als afzonderlijk model.

Vierde generatie (1987-1991)

Zowel de derde als vierde generatie van de Civic hielden het slechts vier jaar vol. De vierde generatie Civic is ten opzichte van de derde generatie geen radicale vernieuwing, maar brengt onderhuids wel een belangrijk nieuwtje met zich mee: het inmiddels welbekende VTEC-systeem. Daarvoor moest je wel diep in de buidel tasten, want de 1.6i VTEC was met een vermogen van 150 pk meteen de topmotorisering. Met die krachtbron was de 1.030 kilo wegende Civic in staat om in 7,3 seconden de 100 km/h aan te tikken en door te jagen tot een topsnelheid van 208 km/h. Zelfs vandaag de dag zijn dat nog prima cijfers. Wel was de VTEC bijna twee keer zo duur als de basisversie, de 1.3 Luxe. Die laatste stond, omgerekend naar euro's, voor €11.158 op de prijslijst. Voor de VTEC moest je maar liefst €21.164 meebrengen naar de Honda-dealer.

Vijfde generatie (1991-1995)

Honda stapte juist weer af van de hoekige vormen bij de vijfde generatie van de Civic en het merk ging wat meer mee met de rondere lijnen die auto's uit de jaren '90 kenmerkten. Dat was niet zonder reden, want Honda wilde de Civic aerodynamischer maken om zo het brandstofverbruik verder te drukken. De stationwagon stond alleen nog in Japan op de prijslijst, in de overige werelddelen verdween hij uit het gamma. Daar kwam wel een andere, minder praktisch ingestelde variant voor terug: de Civic Coupé (foto 10). Vanaf deze generatie werd de Civic overigens behoorlijk populair bij het tuningsgilde, dus het vinden van een volledig origineel exemplaar is tegenwoordig haast onbegonnen werk.

Zesde generatie (1995-2000)

Bij de zesde generatie Civic veranderde niet alleen het ontwerp van de koplampen en achterlichten, maar ook het silhouet van de auto ging op de schop. De achteruit van de hatchback kwam namelijk een stuk schuiner te staan dan voorheen. Ook introduceerde Honda voor het eerst de Civic Type R: een hete versie met een 185 pk sterke versie van de 1.6 VTEC onder de kap. Helaas bleef die opper-Civic voorbehouden aan de Japanse markt. Wel markeerde de zesde generatie Civic de terugkeer van de stationwagon: de 'Aero Deck'.

Zevende generatie (2000-2005)

De Type-R kwam dan eindelijk naar ons land bij de zevende generatie Civic. Ook bracht Honda de vijfdeurs hatchbackversie terug, maar werd de stationwagon weer geschrapt. Belangrijker is echter de komst van de eerste hybride Civic (foto 13). Deze Civic IMA stond slechts een jaar op de Nederlandse prijslijst, maar was een voorbode voor het succes dat Honda later zou boeken met de hybride Civic.

Achtste generatie (2005-2011)

Dat succes kwam met de hybride Civic van de achtste generatie, die alleen als sedan op de prijslijst stond. Dat was bij ons tevens de enige leverbare variant van de Civic Sedan. De achtste generatie hatchback verschilde qua uiterlijk behoorlijk van die sedan. Aan de voorkant kreeg de Civic koplampen en achterlichten die optisch met elkaar verbonden waren en had hij een gespleten achterruit. Die designelementen maakten dat de auto behoorlijk futuristisch oogde. Ook had de achtste generatie Civic de 'Magic Seats' als primeur, waarbij de zitting van de achterbank omhoog geklapt kan worden voor extra opbergruimte. In 2008 kwam Honda met een facelift voor de achtste generatie, waarbij ook de sportieve Type S en -R op de prijslijst kwamen te staan.

Negende generatie (2011-2017)

De negende generatie Civic borduurde qua uiterlijk duidelijk voort op zijn voorganger, maar de koplampen waren niet langer optisch met elkaar verbonden. De achterlichten wél, maar dan via de 'achterspoiler' die de achterruit in tweeën deelde. De Civic Hybrid verdween van de prijslijst, net als de driedeurs versie, maar wel maakte de Civic Tourer zijn opwachting. Deze stationversie was met name aan de achterzijde behoorlijk opvallend vormgegeven. Pas in 2015, bij de facelift, leverde Honda de Civic Type R weer in Nederland.

Tiende generatie (2015-2021)

In 2015 maakte de Noord-Amerikaanse markt al kennis met de tiende generatie van de Honda Civic. Dat zou bij ons nog even duren, want tot 2017 bleef de negende generatie nog op de prijslijst staan. Bij de tiende generatie Civic bleef Honda de designtaal met scherpe lijnen hanteren, maar gooide de carrosserievarianten wel op de schop. De Civic was namelijk leverbaar als hatchback en sedan, waarbij die laatste 13 centimeter langer was. De Civic Sedan was hier aanzienlijk minder populair en alleen leverbaar met 1.5 i-VTEC. De hatchback kon je ook onder meer krijgen met 1.0 i-VTEC en als machtige 320 pk sterke Type-R. Succesvol was de tiende generatie Civic op onze markt niet. Eigenlijk zat de verkoop al vanaf 2010 in het slop, maar vanaf 2018 - toen Honda in Nederland 356 Civics wist te slijten - ging het alleen maar verder bergafwaarts. Een behoorlijk contrast met recordjaar 1988, toen Honda nog 8.484 exemplaren van de Civic verkocht.

Elfde generatie (2021-heden)

Ondanks de kelderende verkoopcijfers brengt Honda ook de elfde generatie Civic gewoon naar Nederland. Die komt vooralsnog echter alleen als hybride hatchback onze kant op, terwijl hij er elders in de wereld ook als sedan is. Een nieuwe Civic Type-R zit ook in het vat, maar het is voor dat topmodel nog een beetje onduidelijk wat Honda met de aandrijflijn gaat doen en of de Type-R ook een vorm van elektrificatie krijgt. Liefhebbers hoeven hoe dan ook niet te treuren, want de Civic Type-R gaat de oversteek naar Europa maken!