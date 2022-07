Nieuwe Honda Civic Type-R: nog even geduld

De aanloop naar de onthulling van de nieuwe Honda Civic Type-R is lang. Heel lang. Eindelijk is nu bekend wanneer Honda de nieuwe Civic Type-R dan eindelijk presenteert. Liefhebbers van hot hatches kunnen op de kalender een grote rode cirkel zetten om 21 juli.

21 juli is het moment dan eindelijk daar dat Honda de splinternieuwe Civic Type-R presenteert. Daarmee mist Honda op een haar na een belangrijke jubileumdatum. Op 12 juli is het namelijk exact 50 jaar geleden dat de eerste Civic in productie ging. Ach, wat zou het ook. Honda kennende wordt de nieuwe Civic Type-R namelijk gewoon weer een regelrechte knaller, en dat is waar het in hot hatch-land allemaal om draait.

Ruim voordat Honda de nieuwe Civic Type-R presenteert, is de concurrent van auto's als de Volkswagen Golf GTI (Clubsport) namelijk al op een wereldtour waarbij de Japanse krachtpatser ronderecords op naam probeert te zetten. Op Suzuka lukte dat al.

De nieuwe generatie Honda Civic komt in reguliere vorm alleen als hybride e-HEV onze kant op. Honda gaf eerder al aan dat het in Europa alleen nog geëlektrificeerde modellen gaat verkopen. Betekent dat dan dat de Civic Type-R aan de neus van de Europese consument voorbijgaat? Zeker niet! Hoe de aandrijflijn van de nieuwe Type-R precies eruit gaat zien, weten we echter nog niet. Vooralsnog is niet helemaal helder of H0nda op zijn Europese elektrificatiebeleid een uitzondering maakt voor de heetste Civic of dat de Type-R daadwerkelijk een geëlektrificeerde aandrijflijn krijgt.

Hoe dan ook: de Type-R wordt ongetwijfeld weer een waar feestje voor de liefhebber. De laatste generaties Civic Type-R waren heftig uitgedost met spoilerwerk. In zijn laatste incarnatie had de Type-R een 320 pk sterke viercilinder benzinemotor die zijn krachten losliet op de voorwielen. Krijgt Honda het voor elkaar om de Civic Type-R meer vermogen te geven zonder over te gaan op vierwielaandrijving? Op 21 juli wordt ook die vraag beantwoord.