Honda Accord (2005) - Facelift Friday

In de rubriek Facelift Friday zetten we van een bepaald model het origineel en de gefacelifte versie naast elkaar, waarna we de eenvoudige vraag stellen: welke is mooier?

De zevende generatie van de Honda Accord was in tegenstelling tot zijn directe voorganger weer een echt Japanse auto, die ook daar werd gebouwd. In 2005 kreeg het model een facelift, die hem vooral wat breder deed ogen.

De zevende generatie van de Honda Accord was volgens onszelf en onze collega’s uit de autojournalistiek een schot in de roos. De bijzonder ruime Tourer-versie won in 2003 zelfs een dubbeltest van de Volvo V70, die toen en nu toch een aanzienlijk grotere ‘following’ heeft dan de wat ondergesneeuwde Japanner. Die Tourer viel met zijn verticale achterzijde extra op, maar ook de sedan kreeg bij ons en bij de mensen die ‘m kenden de handen op elkaar. Hij werd destijds, kort na de introductie in 2003, zelfs vergeleken met ‘premiumproducten’ van bijvoorbeeld BMW. Niet zo gek, want in de VS werd dit model verkocht als Acura TSX. Die auto stond daar naast een totaal andere Accord, die onze wegen – althans officieel – nooit voor de wielen kreeg.

Maar we dwalen af. De ‘premium-Accord’ waar het vandaag om gaat, kreeg in 2005 een facelift. Honda ging het model niet met de botte bijl te lijf, maar kwam met een aantal kleine wijzigingen. De grille werd bijvoorbeeld breder, een effect dat nog eens versterkt werd door de begeleidende chroomstrip van de motorkap te verwijderen. De combinatie van luchtinlaten en mistlampen in de voorbumper werd wat wulpser van vorm. De koplampen behielden hun oorspronkelijke indeling, maar konden zich wel verheugen in de komst van een kleurloos knipperlichtglaasje.



Aan de achterzijde veranderde er hoegenaamd niets, al spotten we nog wat kleine wijzigingen aan de onderzijde van de bumpers. Uiteraard kwamen er andere wielen en kleuren, terwijl Honda voor het interieur onder meer een nieuw stuurwiel en wat extra uitrusting liet aanrukken. Speciaal voor de Tourer waren er nog twee dak-gerelateerde nieuwtjes: een grotere dakspoiler en nieuwe, meer gestroomlijnde dakrails.