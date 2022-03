Hogere boetes voor niet halen brandstofnorm in VS

In de VS gaan de boetes op het niet halen van verbruiksnormen door autofabrikanten flink omhoog. Dat kan autofabrikanten honderden miljoenen kosten, meldt Reuters.

De inmiddels welbekende National Highway Traffic Safety Administration, het Amerikaanse overheidsorgaan dat onder meer verantwoordelijk is voor de veiligheid van motorvoertuigen en het reguleren van brandstofverbruik, voert een tariefstelsel in dat in 2021 nog door de regering-Trump werd uitgesteld. Die regeling zou de boetes die staan op het niet halen van de in de VS geldende verbruiksnormen meer dan verdubbelen, meldt het welbekende persbureau.

We zeggen bewust ‘verbruiksnormen’, want in de VS wordt niet gewerkt met CO2-cijfers maar met MPG, Miles per Gallon, en dus brandstofverbruik. Omdat brandstofverbruik en CO2-uitstoot in direct verband met elkaar staan komt dat in de praktijk op hetzelfde neer, al hanteren de Amerikanen een meetmethode van de eigen Environmental Protection Agency (EPA) in plaats van ‘onze’ WLTP-methode.

Het besluit om de boetes te verhogen is winst voor Tesla. Dat vocht het besluit van de regering-Trump om de invoering van deze ‘penalties’ uit te stellen aan, omdat het bedrijf er naar eigen zeggen direct verlies van lijdt. Tesla verkoopt namelijk een deel van zijn ‘CO2-krediet’ aan andere autofabrikanten en maakt daarmee een meer dan gezonde winst. Die ‘aflaten’ zijn door het uitstellen en niet of matig handhaven van de regels minder waard, zegt de Amerikaanse EV-bouwer.

Bij het nieuwe Tesla-hoofdkantoor in Texas kan de champagne open, want de handel zal de komende tijd vermoedelijk uitstekend verlopen. De boete op het niet halen van de verbruiksnorm gaat namelijk van 5,50 dollar naar 15 dollar per 0,1 mijl per gallon (3,79 liter) overschrijding. Dat bedrag wordt vervolgens vermenigvuldigd met het aantal verkochte auto’s van het betreffende model. Net als bij ons wordt de norm jaarlijks strenger.

De nieuwe tarieven hakken er uiteraard flink in. Als voorbeeld noemt Reuters modeljaar 2019, waarvoor de boetes nog niet zijn geïnd omdat de door Tesla voorgedragen zaak nog werd onderzocht. In plaats van 115,4 miljoen dollar, zouden autobouwers over dat jaar 294 miljoen dollar (268 miljoen euro) schuldig zijn. Autobouwers waarschuwden volgens Reuters al in 2016 dat de invoering van deze tarieven de industrie jaarlijks minstens een miljard dollar extra gaat kosten. Alleen al Stellantis, wiens Amerikaanse merken Jeep, Dodge en Ram in het thuisland in iedere mogelijke carrosserie een Hemi-V8 lepelen, zou omgerekend 521 miljoen dollar kwijt kunnen zijn aan deze stap. Onder meer de Europese merken Fiat, Peugeot, Citroën en Opel maken deel uit van dit concern.

Saillant detail: de boete op het overschrijden van de verbruiksnorm is sinds de invoering van die regels in 1975 slechts éénmaal eerder gestegen: van 5 dollar naar de eerdergenoemde 5,50, in 1997. Dat illustreert mooi hoe enorm deze stap is.