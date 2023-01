Hoe zuinig is de Ford Fiesta 1.0 EcoBoost in de praktijk?

B-segmenters zijn in Nederland steeds vaker de geijkte keuze: ruim genoeg, compleet genoeg uitgerust en doorgaans ook voldoende zuinig. Hoe zit dat laatste bij de Ford Fiesta 1.0 EcoBoost, waarvan de huidige modelgeneratie tevens de allerlaatste is? De AutoWeek Verbruiksmonitor geeft antwoord.

Hoe zuinig de Fiesta ook met benzine om mag springen, voor Ford lijkt het niet zuinig genoeg. Succesnummer Fiesta moet het veld ruimen om op termijn zijn plekje af te staan aan waarschijnlijk een elektrische SUV. Irrelevant is het verbruik nog allerminst, want we vermoeden dat nog heel veel Nederlanders dankbaar gebruik gaan maken van een tweedehands Ford Fiesta. In dit artikel houden we het verbruik van de driecilinder Fiesta 1.0 EcoBoost van de laatste generatie tegen het licht. Deze wordt sinds 2017 geleverd.

Niet uitgesproken zuinig

Op welk verbruik aanstaande Fiesta-rijders mogen rekenen? De 37 eigenaren die hun verbruik bijhouden in de Verbruiksmonitor op AutoWeek.nl laten een gemiddelde zien van 1 op 16,4, oftewel 6,2 liter per 100 kilometer. Daarmee rijden ze beduidend minder zuinig dan eigenaren van een Opel Corsa of Volkswagen Polo. Zouden het uitnodigende onderstel en de snedige besturing van deze Ford daar wellicht een rol in spelen?

De zuinigstebestuurders rijden 1 op 19,4 met hun Fiesta, wat betekent dat niemand de magische grens van 1 op 20 doorbreekt. Negatieve uitschieter is het verbruik van 1 op 13, gereden met een 100 pk sterke Fiesta Titanium.

Verschillen tussen motorvarianten

In de Verbruiksmonitor maken diverse varianten op de 1.0 EcoBoost hun opwachting. De motorvermogens lopen uiteen van 95 en 100 tot en met 125 pk, waarbij de laatste versie in enkele gevallen is voorzien van mild hybride techniek. Er is onvoldoende vergelijkingsmateriaal beschikbaar om te concluderen dat dit systeem daadwerkelijk van invloed is op het verbruik. In de Verbruiksmonitor laten deze versies geen opvallende uitschieters zien, zowel niet omhoog als omlaag. Dat geldt voor alle vermogensvarianten: sterkere varianten verbruiken niet per definitie meer dan minder krachtig uitgevoerde exemplaren.

Groot verschil met fabrieksopgave

Tot slot, hoeveel wijkt het praktijkverbruik van Fiesta-eigenaren af van wat de fabriek belooft? Ford geeft op dat er met de 100 pk sterke Fiesta 1.0 EcoBoost gemiddeld 4,3 liter brandstof per 100 km nodig is, bijna 1 op 23,3. Met een gemiddeld praktijkverbruik van 6,2 l/100 km is de afwijking maar liefst 44 procent. Ook het praktijkverbruik van de Ford Focus laat een flinke afwijking zien ten opzichte van de fabrieksopgave.