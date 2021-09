Hier vind je de beste en slechtste wegen in Europa

Misschien ken je het wel: je kunt aan het wegdek voelen of je de grens met België al overgestoken bent. Heeft België dan echt zulke slechte wegen? Nou, in ieder geval slechter dan Nederland, maar het kan nog veel erger binnen Europa.

In Nederland hebben we weliswaar soms verkeersinfarcten waar je u tegen zegt, maar over het wegdek zelf hebben we niet veel te klagen. Sterker zelfs: Nederland heeft de beste wegkwaliteit van heel Europa. Dat blijkt uit cijfers van het World Economic Forum, in kaart gebracht door Landgeist.com. Op een schaal van 1 tot 7 scoort Nederland een 6,4, het hoogste van alle Europese landen. Onze zuiderburen scoren een 4,4, dus het verschil is wat dat betreft evident. In Duitsland is het wat beter, met een 5,3 en Frankrijk scoort nog iets beter, met 5,4.

De allerslechtste wegen in Europa zijn een stuk verder bij ons vandaan te vinden. Daarvoor moet je namelijk naar het voormalige Oostblok. In Moldavië tref je volgens het onderzoek de slechtste wegen, beoordeeld met een 2,6. Bosnië-Herzegovina volgt met een 2,8 en ook in Roemenië en Oekraïne (beiden een score van 3) is het slecht gesteld met de kwaliteit van de wegen. Wil je iets dichter bij huis blijven en toch je schokdempers flink op de proef stellen, dan kun je het beste naar Tsjechië (3,9).

Opvallende scores zijn onder meer voor Turkije (5) en Kroatië (5,6), landen die weliswaar economisch relatief kort geleden nog behoorlijk achterliepen op West-Europa en toch betere wegen hebben dan sommige West-Europese landen. Ook valt op dat Noorwegen met een 4,5 een relatief slechte score heeft, terwijl het bijvoorbeeld op het gebied van elektrisch rijden juist als innovatief land gezien wordt.