Hier staan de meest actieve flitspalen van Nederland

De ene flitspaal is de andere niet. Sommige flitspalen staan stof te vangen, andere flitspalen flikkeren haast als een stroboscoop. Dat laatste is het geval bij deze tien flitspalen.

Het Ministerie van Justitie en Veiligheid is zo vriendelijk om eens in de zoveel tijd openbaar te maken hoe de flitspalen in Nederland het doen. Het komt nu met een overzicht van het aantal geconstateerde overtredingen per flitspaal in de periode mei tot en met augustus van dit jaar.

Wat blijkt: in Gouda is het een drukke boel op de weg van en naar de A12, de Goudse Poort. De slingerende weg van en naar de op- en afritten is een 50 km/h-weg, alleen kennelijk voelt het voor velen aan als een snellere weg. Vooral richting de snelweg gaat het gas er vaak al te vroeg op, want de flitspaal die in die richting staat, is de meest actieve van heel het land. Ook wie net van de snelweg af komt en Gouda inrijdt, moet soms even wennen aan de lagere snelheid. De flitspaal aan de kant richting Gouda staat namelijk op plaats vijf.

Top 10 flitspalen

Plaats Weg Aantal flitsboetes 1. Gouda Goudse Poort (richting A12) 17.645 2. Goeree-Overflakkee N57, hectometerpaal 23,9 (Oost) 14.909 3. Westland N211 (West) 12.066 4. Putten N303 11.969 5. Gouda Goudse Poort (richting centrum) 11.645 6. Stichtse Vecht N201 11.109 7. Delft Kruithuisweg (Oost) 10.846 8. Noordwijk Gooweg (Zuid-West) 9.944 9. Waddinxveen N207 (Zuid) 9.692 10. Groningen Emmaviaduct (Zuid) 9.408

Overtredingen

In totaal registreerde Justitie van mei tot en met augustus 2.977.737 verkeersovertredingen. Bijna 300.000 meer dan vorig jaar in die periode, al houdt dat volgens het Ministerie waarschijnlijk verband met de toen geldende coronamaatregelen. Digitale handhaving op basis van kenteken (dus flitspalen, mobiele radars en trajectcontroles) waren goed voor 2.822.256 van de geregistreerde verkeersovertredingen. Het aantal staandehoudingen kwam op 155.481 uit, dat was wel minder dan vorig jaar, toen er 181.838 keer iemand staande werd gehouden. Veruit de meeste boetes waren voor te hard rijden: 2.514.616. In maar liefst 2.464.292 gevallen werd de snelheidsovertreding met een flitspaal, trajectcontrole of mobiele radar vastgelegd.