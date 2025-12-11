Ga naar de inhoud
MENU

Menu

Auto's
Kenteken

Nissan Ariya enorm in de aanbieding: €7.500 eraf!

Zou het zo wel gaan lukken?

4
Nissan Ariya
Nissan AriyaNissan AriyaNissan AriyaNissan AriyaNissan AriyaNissan Ariya
Jan Lemkes

Je kunt veel van de Nissan Ariya zeggen, maar een enorm verkoopsucces is Nissans elektrische gezinsauto nog niet. Misschien gaat het vanaf nu beter, want Nissan geeft tijdelijk tot maar liefst €7.500 korting op de Ariya.

Sinds zijn lancering in 2022 zijn er in totaal dik 2.000 Ariya’s verkocht in Nederland. Gezien het succes van veel directe concurrenten van dit model – Tesla Model Y, Skoda Enyaq, Kia EV6 – is dat bepaald niet indrukwekkend. Een facelift voor de Ariya is onderweg, net als een kleiner en ongetwijfeld voordeliger alternatief in de vorm van de nieuwe Nissan Leaf. Voor het zover is, gooit Nissan echter de huidige voorraad nog even in de aanbieding.

En hoe: de minimale korting bedraagt €3.500, maar bij de basisversie gaat het om €5.000 en voor luxere uitvoeringen vraagt Nissan zelfs €7.500 minder dan voorheen. Ondertussen wordt de prijslijst ook uitgekleed, verdwijnt de Engage-versie en is de vierwielaangedreven Ariya zonder Nismo-label nergens meer te bekennen. Wat rest, zijn die Nismo plus drie reguliere uitvoeringen voor iedere voorwielaangedreven aandrijflijn. De basisprijs zakt naar €37.690, zeer gunstig voor een EV van dit formaat en met een fiscale waarde van €36.600 trouwens ook lekker voor de bijtellers onder ons. Wie dik 500 kilometer in plaats van zo’n 400 kilometer actieradius wil, stapt voor € 42.190 in een Ariya met 87 kWh. Zeker in die vorm is dit ineens een prima alternatief voor de Tesla Model Y Standard, tenminste op papier.

Prijzen Nissan AriyaOude prijsNieuwe prijsVerschil
63 kWhLimited Edition€ 42.690€ 37.690-€ 5.000
Advance€ 48.690€ 41.190-€ 7.500
Evolve€ 53.690€ 46.190-€ 7.500
87 kWhLimited Edition€ 45.690€ 42.190-€ 3.500
Advance€ 51.690€ 44.190-€ 7.500
Evolve€ 56.690€ 49.190-€ 7.500
87 kWhNismo€ 61.190€ 53.690-€ 7.500

De standaardtuitrusting van de Ariya mag er trouwens ook zijn. De Limited Edition, die gezien zijn langdurige beschikbaarheid toch niet zo Limited blijkt te zijn, heeft bijvoorbeeld al climatecontrol met twee zones, 19-inch lichtmetaal en adaptieve cruise control. De Advance voegt onder meer stoelverwarming toe en bij de Evolve baad je in de luxe van een Bose-audiosysteem, leren bekleding, achterbankverwarming en een panoramisch schuifdak.

4 Bekijk reacties
Nissan Nissan Ariya Elektrische Auto

PRIVATE LEASE Nissan Ariya

INFO

Ontdek deze occasions: had je ze al gezien?

Nissan Ariya Engage 66 kWh | Parkeercamera | Adapt. Cruise |

Nissan Ariya Engage 66 kWh | Parkeercamera | Adapt. Cruise |

  • 2024
  • 18.720 km
€ 32.945
Nissan Ariya Advance 66 kWh | Warmtepomp | 22 KWH lader | 360° Camera | elektr. achterklep | Stuur & stoel verwarming |

Nissan Ariya Advance 66 kWh | Warmtepomp | 22 KWH lader | 360° Camera | elektr. achterklep | Stuur & stoel verwarming |

  • 2023
  • 29.374 km
€ 28.940
Nissan Ariya Advantage Edition 66 kWh Vision Pack + Panoramadak

Nissan Ariya Advantage Edition 66 kWh Vision Pack + Panoramadak

  • 2025
  • 950 km
€ 39.950

Lees ook

Nieuws
Nissan Ariya

Vernieuwde Nissan Ariya: nieuw gezicht voor elektrische SUV

Nieuws
Nissan Ariya Nismo

Nissan Ariya Nismo op Nederlandse prijslijst gezet

Autotest
Nissan Ariya Nismo

Test: Nissan Ariya Nismo - Vooral veel werk van het onderstel

Nieuws
Nissan Ariya Nismo

Nissan brengt Nismo terug naar Europa

Nieuws
Nissan Ariya Nismo

Elektrische Nissan Ariya krijgt sportieve Nismo-versie

Gerelateerde forum topics

Lezersreacties (4)

Reageren

Maak melding van misbruik

Let op! Deze functie is niet bedoeld om zelf een commentaar toe te voegen. Optioneel kun je er een opmerking bij plaatsen.

Er is iets mis gegaan. Probeer het later nog eens of e-mail ons.