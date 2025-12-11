Nissan Ariya enorm in de aanbieding: €7.500 eraf!

Je kunt veel van de Nissan Ariya zeggen, maar een enorm verkoopsucces is Nissans elektrische gezinsauto nog niet. Misschien gaat het vanaf nu beter, want Nissan geeft tijdelijk tot maar liefst €7.500 korting op de Ariya.

Sinds zijn lancering in 2022 zijn er in totaal dik 2.000 Ariya’s verkocht in Nederland. Gezien het succes van veel directe concurrenten van dit model – Tesla Model Y, Skoda Enyaq, Kia EV6 – is dat bepaald niet indrukwekkend. Een facelift voor de Ariya is onderweg, net als een kleiner en ongetwijfeld voordeliger alternatief in de vorm van de nieuwe Nissan Leaf. Voor het zover is, gooit Nissan echter de huidige voorraad nog even in de aanbieding.

En hoe: de minimale korting bedraagt €3.500, maar bij de basisversie gaat het om €5.000 en voor luxere uitvoeringen vraagt Nissan zelfs €7.500 minder dan voorheen. Ondertussen wordt de prijslijst ook uitgekleed, verdwijnt de Engage-versie en is de vierwielaangedreven Ariya zonder Nismo-label nergens meer te bekennen. Wat rest, zijn die Nismo plus drie reguliere uitvoeringen voor iedere voorwielaangedreven aandrijflijn. De basisprijs zakt naar €37.690, zeer gunstig voor een EV van dit formaat en met een fiscale waarde van €36.600 trouwens ook lekker voor de bijtellers onder ons. Wie dik 500 kilometer in plaats van zo’n 400 kilometer actieradius wil, stapt voor € 42.190 in een Ariya met 87 kWh. Zeker in die vorm is dit ineens een prima alternatief voor de Tesla Model Y Standard, tenminste op papier.

Prijzen Nissan Ariya Oude prijs Nieuwe prijs Verschil 63 kWh Limited Edition € 42.690 € 37.690 -€ 5.000 Advance € 48.690 € 41.190 -€ 7.500 Evolve € 53.690 € 46.190 -€ 7.500 87 kWh Limited Edition € 45.690 € 42.190 -€ 3.500 Advance € 51.690 € 44.190 -€ 7.500 Evolve € 56.690 € 49.190 -€ 7.500 87 kWh Nismo € 61.190 € 53.690 -€ 7.500

De standaardtuitrusting van de Ariya mag er trouwens ook zijn. De Limited Edition, die gezien zijn langdurige beschikbaarheid toch niet zo Limited blijkt te zijn, heeft bijvoorbeeld al climatecontrol met twee zones, 19-inch lichtmetaal en adaptieve cruise control. De Advance voegt onder meer stoelverwarming toe en bij de Evolve baad je in de luxe van een Bose-audiosysteem, leren bekleding, achterbankverwarming en een panoramisch schuifdak.