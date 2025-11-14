Mercedes-AMG zou van plan zijn om binnenkort een heleboel modellen uit het gamma te schrappen vanwege nieuwe geluidsnormen in de EU. Het goede nieuws: het zou voorlopig alleen gaan om modellen met een viercilinder.

AMG’s zijn van oudsher luidruchtige types, hoewel dat onder druk van elektrificatie en ‘vergroening’ uiteraard lang niet meer altijd zo is. Als we elektroauto-news.net mogen geloven, wordt de AMG-stal van Mercedes zeer binnenkort weer een stuk stiller. Als gevolg van nieuwe en volgend jaar in te voeren EU-wetgeving Het zou allemaal gaan om een Europese wetswijziging die volgend jaar wordt doorgevoerd.

Die specifieke regels hebben we er uiteraard even bijgepakt, en gaat inderdaad over de ‘geluidsuitstoot’ van personenauto’s. Het lijkt vooral te gaan om de testmethode, maar een andere meting kan natuurlijk ook een ander resultaat geven. Hoe dan ook: verschillende AMG-modellen zouden er het slachtoffer van worden. Mercedes-Benz zou in een aankondiging aan dealers hebben verteld dat allereerst de Mercedes-AMG C43 4Matic en de Mercedes-AMG GLC 43 4Matic het loodje leggen. De productie van die modellen wordt volgens het schrijven in de derde week van 2026 geschrapt, net als die van de Mercedes-AMG GLA 35 4Matic overigens. De nog heftiger versie van de C-klasse, de plug-in hybride Mercedes-AMG C 63 E Performance, zou een paar maanden later op het hakblok gaan.

Die C is een auto waarover al heel veel gezegd en geschreven is, omdat de C-klasse met de komst van dit model van een V8 naar een (weliswaar uiterst potente) viercilinder ging. Lang verhaal kort: de meeste liefhebbers zullen niet rouwig zijn om het vertrek van deze C63. Het mogelijke vertrek van deze auto en GLC-evenknie GLC 63 kwam al eerder ter sprake. Beide modellen zouden een opvolger krijgen met een zescilinder in de neus.

Het bericht klinkt logisch, maar roept toch ook een aantal vragen op. Zo betreft het alleen viercilinders, terwijl we van de V8-motoren van AMG toch ook geen stilte gewend zijn. Bovendien betreft het weliswaar een aanzienlijk deel van de viercilinder-AMG’s, maar toch ook weer niet alles. Over de SL 43 wordt bijvoorbeeld niet gesproken en dat geldt ook voor de A-klasse. Als de plannen inderdaad doorgaan zoals voorspeld door Elektroauto News, vermoeden we dan ook dat er meer speelt dan alleen die regels. We kunnen ons zo voorstellen dat Mercedes een eventuele aanpassing niet meer de moeite waard vindt voor auto’s die toch al niet succesvol zijn, terwijl dat voor andere, meer succesvolle modellen gewoon wel kan. We wachten het af.