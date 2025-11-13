Helft Nederlanders vertrouwt AI niet voor auto-advies

In de afgelopen jaren heeft artificial intelligence (AI) een steeds grotere stempel op ons leven gedrukt. Het bespaart ons werk, we laten onze vakantieplannen erdoor maken en we knopen zelfs liefdesrelaties aan met een chatbot. Maar hoe zit het met de combinatie AI en auto’s? De helft van de Nederlanders vertrouwt AI nog niet voor auto-advies.

Dat heeft het Belgische onderzoeksbureau iVOX uitgezocht onder duizend Nederlanders in opdracht van Petronas. Ruim de helft van de ondervraagden (56 procent) zegt weinig te weten over auto’s en het onderhoud daaraan. Dat percentage ligt bij vrouwelijke chauffeurs iets hoger dan bij de mannelijke (59 om 53). Vier op de tien (39 procent) zegt niet te weten hoe je een wiel wisselt. Bij een zesde (zestien procent) is niet bekend hoe je het oliepeil meet en 41 procent heeft geen idee hoe je de olie ververst.

Als je wel wilt weten hoe je bijvoorbeeld de olie peilt, is het anno 2025 eerder regel dan uitzondering dat je op de expertise van een chatbot vertrouwt. Die zit immers propvol data en heeft toch overal verstand van. Maar het vertrouwen op die expertise ligt wat auto’s betreft iets gevoeliger. Je zou maar blind op onderhoudsadvies varen, gegeven door kunstmatige intelligentie, en vervolgens na een paar honderd meter stranden met een nieuw euvel. Iets meer dan de helft (51 procent) vertrouwt AI dan ook niet als het gaat om auto-onderhoud. Slechts negen procent van de ondervraagden loste ooit succesvol een autoprobleem op aan de hand van de aanwijzingen van een chatbot. Waar AI al een hoop werk overneemt met robots, hoeven automonteurs en keurmeesters voorlopig niet voor hun banen te vrezen.

Integendeel zelfs. Ruim driekwart (77 procent) van de respondenten belt direct naar de garage als er zich een probleem aandient. Maar liefst negen op de tien ondervraagden vertrouwt volledig op de automonteur en laat de auto ook netjes volgens garageadvies onderhouden. Ruim 80 procent bezoekt liever de garage waar hij of zij al klant is dan een goedkoper alternatief en vraagt de monteur vooraf naar de globale kosten. Al moet ruim een vijfde (22 procent) bekennen door de hoge rekeningen wel eens een onderhoudsbeurt over te slaan en een op de tien geeft toe al eens geld te hebben geleend om de garagerekeningen te betalen.