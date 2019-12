Heftig: Suzuki Swift Extreme Concept

In Thailand is momenteel de International Motor Expo gaande en het is die autoshow waar Suzuki een wel heel heftige Swift aan het publiek toont: de Swift Extreme Concept.

De Thaise afdeling van Suzuki overlaadt de Swift met zwarte details, stukken kunststof die we overal op de koets tegenkomen. Zo schroeft Suzuki een een set enorme wielkastverbreders op de auto en ook in de motorkap en in de voorbumper komen we het materiaal tegen. De grille is duidelijk een maatje kleiner dan die van de reguliere versies en ook de koplampen ontkomen niet aan wijzigingen, Suzuki neemt er speciaal voor de International Motor Expo namelijk een hapje uit.

Ook aan de achterzijde is de Swift Extreme behoorlijk aangedikt. In nieuwe achterbumper is niet alleen zwart plastic aangebracht, ook heeft Suzuki er de ruimte gevonden om twee vierkante delen te plaatsen waarin de uitlaatpijpen uitmonden. De op heftig lichtmetaal geplaatste Swift krijgt verder een forse achterspoiler boven de achterruit en ook een verdieping lager, tussen de koplampen, plakt Suzuki Thailand een spoiler. Hoe heftig de Swift er op deze foto's ook uitziet, van motorische tuning is geen sprake. Productieplannen zijn er eveneens niet. Het design van deze Swift is namelijk als winnaar uit de bus gekomen van een ontwerpwedstrijd die Suzuki Thailand op zijn sociale kanalen heeft gehouden.