Grotere touchscreens voor tal van Volkswagen-modellen

Iets meer dan een maand geleden dook de gefacelifte Volkswagen Golf op voor de camera van onze spionagefotograaf. Het meest opvallende daaraan was wat er in het interieur gebeurt. Daarin zit namelijk een flink infotainmentscherm. Een unit die niet meer geïntegreerd is in een breed paneel waarin ook het instrumentarium zit, maar een losstaand scherm dat uit het dashboard omhoogsteekt. Niet geheel verrassend volgen meer Volkswagen-modellen het voorbeeld van de vernieuwde Golf. Onze spionagefotograaf heeft daar bewijs van verzameld.

De volgende generatie van Golf-broer T-Roc is één van de modellen die een dergelijk scherm krijgt. Op bovenstaande foto zien we het dashboard van de nieuwe T-Roc, dat nu voor het testen nog in een Golf is geschroefd. Het dashboard is grotendeels ingepakt en dus is er nog maar weinig aan details te onderscheiden, maar wel is duidelijk dat er centraal een flink scherm op zit dat er niet meer naadloos in is geïntegreerd zoals nu nog wel het geval is. Ook lijkt er voor het stuurwiel een digitaal instrumentarium in een los paneel op het dashboard te zitten, zoals we dat al kennen van de ID3, ID4 en ID Buzz, bijvoorbeeld.

Onze fotograaf heeft het grotere scherm onder meer ook gespot bij de Tiguan, maar daar zijn geen duidelijke foto's van. Die zijn er wel van de Caddy (foto 3) en de Multivan (foto 4), die bij hun facelift ook zo'n groter en losstaand infotainmentscherm krijgen. De gemene deler is dat onderaan het scherm een soort voet zit, waarop de klimaatbediening is ondergebracht. Een vergelijkbare opzet als in de ID Buzz. Mogelijk biedt het goed nieuws voor wie niet kan wennen aan de klimaatbediening met haptische feedback vlak onder het scherm. Het is goed mogelijk dat Volkswagen de klimaatbediening wat groter maakt en er ook weer fysieke knoppen voor installeert. Mogelijk zien we dit jaar nog hoe het precies uitpakt, als we kennismaken met de gefacelifte Golf.