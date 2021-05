Thuiswerken is al ruim een jaar het devies vanwege de pandemie en ook grote bedrijven zetten hier nog steeds tot op zekere hoogte op in. De verwachting is dat het thuiswerken voor een deel zal blijven, ook al is het binnenkort waarschijnlijk weer prima mogelijk om met zijn allen naar kantoor te gaan. Uit onderzoek van Nieuwsuur onder de twintig grootste werkgevers van Nederland blijkt dat het gros van normaal vier á vijf kantoordagen naar twee á drie verwacht te gaan. Een logisch gevolg is dat een zakelijke leaseauto daardoor minder relevant is.

Bedrijven als ABN AMRO, KPN, De Volksbank, KPMG, Unilever en ASML werden gevraagd naar hun leasebeleid en de verwachting voor de nabije toekomst. De meeste van deze bedrijven geven aan dat hun werknemers met een zakelijke leaseauto gemiddeld rond of iets meer dan 30.000 km per jaar aflegden en dit nu dus zakt naar rond of iets boven de 20.000 km. Veel werknemers maken te weinig kilometers om een leaseauto aantrekkelijk te houden.

De verminderde aantrekkelijkheid geldt zowel voor de werkgever als de werknemer. Verzekeraars ASR en CZ stellen bijvoorbeeld dat een deel van hun medewerkers naar verwachting zelf zal willen stoppen met leasen, omdat de baten minder worden en de kosten gelijk blijven. Ook zal in veel gevallen het minimale kilometercriterium voor een leaseauto door werknemers niet meer gehaald worden. Daardoor vervalt het recht op een leaseauto.

Welke daling het over de gehele linie gaat betekenen voor zakelijke leaseauto's in Nederland, is nog lastig te zeggen. Dat de zakelijke leaseauto op zijn retour is, lijdt echter geen twijfel. Vorig jaar schatte de Vereniging Zakelijke Rijders (VZR) dat vanaf 2020 het aantal zakelijke kilometers met 20 procent zou dalen. Als gevolg daarvan rekende VZR al op krimp van de zakelijke leaseautovloot. Enkele van de door Nieuwsuur ondervraagde bedrijven zeggen alternatieven te zoeken in de vorm van bijvoorbeeld deelauto's of het (financieel) ondersteunen van andere vormen van mobiliteit.