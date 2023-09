GroenLinks-PvdA richt pijlen op privéauto

Onlangs deden uitspraken van de klimaatadviseur van de demissionaire regering nogal wat stof opwaaien. Volgens hem moet er gekeken worden naar het belang van privéauto's en is een toekomst met minder autobezit eigenlijk beter. De huidige regering kan met die zienswijze waarschijnlijk niet zoveel meer, maar als Groenlinks-PvdA in de volgende regering komt, zal dat zijn advies vermoedelijk overnemen. De gezamenlijk fractie, die volgens de peilingen straks potentieel tot de drie grootste fracties behoort, richt in zijn verkiezingsprogramma de pijlen namelijk ook op de privéauto.

Privéauto verder uit het straatbeeld

GroenLinks-PvdA wil dat de auto een kleinere rol krijgt in het mobiliteitsvraagstuk. "Meer nadruk op lopen, fietsen, openbaar vervoer en deelmobiliteit en minder op het gebruik van privéauto’s is essentieel." Hoe men dat voor zich ziet? "Naast (...) het beter gebruiken van bestaande OV-verbindingen, zetten we in op slimmer vervoer en deelmobiliteit. In het verkeer krijgen voetgangers en fietsers voorrang op auto’s. We investeren in (snel)fietspaden in het binnen- en buitengebied, voldoende fietsstallingen (waaronder bij stations) en landelijke regelgeving wordt aangepast om (snor)scooters binnen de bebouwde kom van het fietspad te weren." Volgens GroenLinks-PvdA is er een bijkomend voordeel als er minder privéauto's zijn: "Een aanzienlijk deel van de publieke ruimte die privéauto’s in beslag nemen, kan beter worden gebruikt voor bijvoorbeeld extra woningen, parken en pleintjes of voorzieningen."

Blijf je toch een auto rijden, dan krijg je te maken met andere kostenplaatjes dan nu, als het aan GroenLinks-PvdA ligt. Het plan is om rekeningrijden, dat door de huidige regering nog als stip aan de horizon is gezet voor 2030, al eerder in te voeren. "We versnellen de invoering van betalen naar gebruik voor automobilisten, zodat de vervuiler gaat betalen." Daarbij wil men wel onderscheid maken tussen regio's waar het OV een goed alternatief is en waar dit nog niet het geval is: "Het is eerlijker om een lager tarief te rekenen in regio’s waar mensen afhankelijk zijn van de auto omdat het openbaar vervoer geen goed alternatief vormt. We differentiëren ook naar tijd." Om het gebruik van het OV verder te stimuleren, wil GL-PvdA dat werkgevers onderscheid maken bij de reiskostenvergoeding: "Naast de maximale reiskostenvergoeding komt er ook een minimale reiskostenvergoeding waar werknemers recht op hebben. Reiskosten met het OV worden volledig betaald door de werkgever."

Per 2030 alleen nieuwe elektrische auto's

Tenslotte heeft de gezamenlijke fractie een duidelijke visie op het elektrische wagenpark in Nederland. Dat moet sneller groeien. Althans, in elk geval het percentage elektrische auto's. "Vooruitlopend op het Europese verbod op de verkoop van auto’s met een verbrandingsmotor in 2035, zorgen we er met fiscale en andere maatregelen voor dat in Nederland vanaf 2030 alleen nog elektrische voertuigen worden verkocht, inclusief brom- en snorfietsen. De leasesector gaat al in 2025 over op 100% elektrische auto’s. Fiscale regelingen voor elektrisch rijden zijn voortaan alleen nog gericht op lage en middeninkomens."