Greenwheels stapt versneld over op EV's

Op dit moment heeft Greenwheels 2.300 auto's rondrijden in heel Nederland. Ook buiten de Randstad is het bedrijf sinds vorig jaar actief. Van dat wagenpark is 10 procent elektrisch aangedreven, Greenwheels heeft onder meer de Volkswagen E-Golf en Seat Mii Electric in de vloot. Dat aantal moet fors omhoog om in 2025 CO2-neutraal te kunnen draaien, dus heeft Greenwheels de volgende 500 elektrische auto's al in de bestelling staan. "We realiseren ons dat we voor een enorme klus staan, maar we gaan uitstootvrij rijden nog toegankelijker én aantrekkelijker maken", aldus algemeen directeur Andrew Berkhout.

Dat betekent dat de huidige Upjes en Golfs Variant van Greenwheels langzaam maar zeker uit het straatbeeld zullen gaan verdwijnen. Ze worden vervangen door de ID-modellen van Volkswagen, al vermeldt Greenwheels niet om welke modellen het precies gaat. De ID3 lijkt voor nu de meest logische kandidaat te zijn. Dat Greenwheels kiest voor Volkswagen is niet heel gek, want de Duitse autofabrikant is samen met Pon voor een deel eigenaar van Greenwheels.

In samenspraak met lokale overheden worden ook de parkeerplekken, waar de gebruiker de auto ophaalt en terugbrengt, uitgebreid met laadpalen en waar nodig worden extra locaties gerealiseerd. "Met elektrische auto’s, zeker in combinatie met snelladen, kunnen gebruikers met gemak afstanden van honderden kilometers per dag afleggen", zei Berkhout, die daarbij aangaf dat Greenwheels met de komst van de elektrische auto's verder kan doorgroeien.