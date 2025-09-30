Ga naar de inhoud
'Google Maps veruit populairste navigatiesysteem in auto'

Los kastje bijna verleden tijd

35
Telefoon achter stuur Google Maps navigatie (ANP)
Joas van Wingerden

Navigeren in de auto hoeft al jaren niet meer met een papieren kaart, maar ook modernere vormen van navigatie zijn op hun retour. Dat blijkt uit onderzoek van Ikwilvanmijnautoaf.nl.

Wie in de jaren 90 nog met een kaart op schoot achter het stuur zat en tien jaar later een TomTom-kastje in de auto hing, is inmiddels waarschijnlijk alweer overgestapt op een andere manier van navigeren. De kans is groot dat je Google Maps gebruikt als navigatiesysteem, al dan niet via het infotainment van je auto. Onder 1.000 respondenten kwam Google Maps namelijk bij maar liefst 50,8 procent als favoriete navigatiemethode uit de bus.

Op de tweede stek eindigde, wellicht toch nog verrassend, het ingebouwde navigatiesysteem van auto's. Dat is vooral bij vrij jonge auto's of bij nog steeds updatebare systemen interessant. Heb je een oudere auto en zijn er alleen nog maar verouderde kaarten beschikbaar, dan wordt het soms een uitdaging om je weg te vinden. Op de derde plaats eindigde Waze (15,2 procent), een app die dankzij veel actieve gebruikers vaak weet te overtuigen met realtime-data. TomTom, ooit navigatiekoning, volgt met 6,1 procent op de vierde plek. Overigens heeft nog ongeveer eenzelfde deel van de automobilisten een los kastje voor de navigatie. 2,3 procent gebruikt helemaal geen navigatiesysteem.

35 Bekijk reacties

