Goedkope Renault SUV volgens Dacia-recept is al klaar voor de markt

Trouw aan de Bridger Concept

Renault Bridger Concept
Renault Bridger Concept
Lars Krijgsman
De Renault Bridger wordt een even hoekige als gunstig geprijsde SUV waarmee de Fransen terrein willen winnen. De Bridger debuteerde onlangs als studiemodel, maar AutoWeek kan je nu al de productieversie laten zien.

De Renault Bridger wordt een bonkig SUV'tje met een wagenlengte van minder dan vier meter. Er komen versies van met een al dan niet geëlektrificeerde benzinemotor, maar Renault heeft straks ook elektrische varianten op het menu. De Bridger moet 'nog voor 2027' in India op de markt komen en moet later ook in andere landen worden verkocht. Slechts een dag nadat de Renault Bridger als studiemodel debuteerde, heeft AutoWeek de productieversie al te pakken.

Renault Bridger Patent

Renault Bridger: productieversie versus de concept-car (onder). Er zijn verschillen!

In de database van het Argentijnse patentbureau hebben we de patenttekeningen gevist van wat haast wel de definitieve productieversie van de Renault Bridger moet zijn. Waarom we dat denken? Welnu: hij is onder meer net even concreter. We zien op het linker voorscherm een laadklep die ongetwijfeld toebehoort aan een elektrische versie. Daarbij heeft Renault ook maar direct het ontwerp vastgelegd van de variant met een tankklep rechtsachter.

Renault Bridger Patent

Ook van achteren bezien wijkt de productieversie iets af van de Bridger Concept.

Er zijn meer dingen die erop wijzen dat de Renault Bridger op deze foto's de productieversie is. Hij staat op andere en vooral kleinere lichtmetalen wielen dan de Bridger Concept en heeft een traditionelere motorkap in plaats van een clamshell-exemplaar dat aan de randen omlaag vouwt. Verder zien we de definitieve koplampen, eenvoudigere grepen in de voorportieren, dakrails en kunststof inzetstukken bij de dorpels met een ribbelpatroon én een afwijkende achterklep. Daarin zit geen handgreep meer, waardoor het geen zijwaarts openend portier meer lijkt te zijn. Daarmee zijn we er nog niet. De achterbumper wijkt ook af van die van de daags geleden getoonde conceptversie en aan de achterzijde van het dak nemen we een antenne waar.

De Renault Bridger blijft al met al behoorlijk trouw aan de vormgeving van de Bridger Concept. Vooralsnog geeft Renault geen concreet signaal dat de Bridger onze kant op komt.

Renault

