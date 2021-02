Goed tweede halfjaar helpt Volvo aan winst

Met name in de eerste helft van 2020 heeft Volvo de gevolgen van de uitbraak van het coronavirus aan den lijve ondervonden. Ter illustratie: van de in totaal 661.713 verkochte auto’s rolde ruim 59 procent in de tweede helft van het jaar de showroom uit. De totale omzet bedroeg over het gehele jaar omgerekend € 25,9 miljard, een daling van 4,1 procent vergeleken met 2019. De nettowinst daalde met 18,9 procent iets harder, maar er was wel winst: omgerekend € 768 miljoen euro over het hele jaar gezien. De winst werd gered in de tweede helft van het jaar: Volvo hield in die periode onder aan de streep namelijk netto € 833 miljoen over. Meer dan de jaarwinst dus, aangezien er in de eerste helft van 2020 nog verlies werd gedraaid.

CEO Hakan Samuelsson zegt in een toelichting op de cijfers de eerste helft van 2020 te hebben gebruikt om een reductie van de vaste kosten door te voeren. Daarnaast zette Volvo online verkoopkanalen op om in de coronacrisis toch nog auto’s af te kunnen leveren. Die aanpak wierp in de tweede helft van het jaar kennelijk zijn vruchten af. Verder ziet de CEO een sterke toename van de belangstelling voor de Recharge-modellen, die 29 procent van de totale verkoop voor hun rekening namen in 2020.

Elektrisch arsenaal

In 2021 verwacht hij dat zowel de afzet als de omzet van Volvo groeit en dat het merk qua winstgevendheid op hetzelfde niveau als 2019 komt te zitten. Daarover treedt Samuelsson verder niet in detail. Belangrijk nieuws staat in maart al op de rol: dan trekt Volvo namelijk het doek van een nieuwe EV, die vermoedelijk C40 gaat heten. Die komt op het CMA-platform van de XC40 Recharge en Polestar 2 te staan, maar krijgt een ‘meer gestroomlijnde koets’ dan de XC40. Hoe dat er concreet uit komt te zien, blijft nog even gissen.