GM steekt €843 miljoen in fabriek voor diesel-V8

De ene na de andere investering voor elektrisch rijden vliegt je figuurlijk om de oren, maar in de Verenigde Staten gebeurt even iets anders. Daar trekt General Motors namelijk de portemonnee voor de productie van zijn Duramax diesel-V8.

Niet alleen hier in Europa maar ook in de Verenigde Staten zijn er al heel wat 'heilige huisjes' omver gegaan als het aankomt op elektrificatie. Zo heeft bijvoorbeeld Ford zijn populairste model, de F-150, er inmiddels ook elektrisch in de showroom staan en ook concurrenten als de Chevrolet Silverado en de Ram 1500 krijgen er elektrische broers bij. Dat betekent echter niet dat de Amerikanen binnenkort geen pick-ups meer met een dikke brandstofmotor kunnen kopen. In tegendeel: General Motors investeert omgerekend maar liefst €843 miljoen in de fabriek in Ohio waar de enorme Duramax-V8 wordt gemaakt.

Die dieselkrachtbron, met een slagvolume van maar liefst 6,6 liter, vind je onder meer in de Heavy Duty-versies van de Chevrolet Silverado en GMC Sierra. Een blok dat in de vorig jaar opgefriste Silverado HD een asfaltverwoestende 1.322 Nm aan koppel kan genereren. Genoeg om met die Silverado HD tot maar liefst 9.000 kilogram te trekken. Slik. In de toekomst verwacht GM dat er nog heel wat mensen dergelijke brandstofkracht nodig hebben en daarom moet de fabriek nabij Dayton (Ohio) van dik 23.000 naar bijna 103.000 vierkante meter uitgebreid worden, meldt Autonews. Overigens stakt GM eerder dit jaar ook al behoorlijk wat geld in de productie van een benzine-V8, namelijk de opvolger van de 6.2 V8 uit onder meer de Chevrolet Corvette.

Het is nog niet bekend wanneer de uitbreiding afgerond moet zijn en op welke productieaantallen GM mikt. Er werken nu bijna 1.000 mensen in de fabriek, zij krijgen er te zijner tijd collega's bij die nu nog bij een motoronderdelenfabriek in de buurt werken. Voor die faciliteit wordt nog een nieuw plan verwacht.